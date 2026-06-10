باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تامین برق پایدار کلیه مشترکان به ویژه بخش صنعت کشور و حمایت از تولید، وزارت نیرو مدل جدیدی از قرارداد تامین برق را کلید زد. بر اساس این ابلاغیه، واحد‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌توانند با احداث نیروگاه‌های پاک و تجدیدپذیر متصل به شبکه، علاوه بر تامین نیاز خود، نقش فعالی در پایداری شبکه ایفا کنند.

طبق مفاد این قرارداد، واحد‌های متقاضی که اقدام به احداث نیروگاه نمایند، در «دوره ناترازی برق» از برنامه‌های مدیریت بار و قطع برق معاف شده و در اولویت تامین انرژی قرار خواهند گرفت. این واحد‌ها می‌توانند «انرژی الکتریکی مازاد» خود را در دوره گرم سال (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) و کل «انرژی خالص» تولیدی را در سایر اوقات، در تابلوی برق سبز عرضه کنند.

در بخش دیگری از این قرارداد، وظایف حاکمیتی نهاد‌های متولی (ساتبا و توانیر) تبیین شده است. این سازمان‌ها موظفند با تمام توان در جهت تحقق موفقیت‌آمیز این قرارداد‌ها و تسهیل در فرآیند‌های اجرایی آن به شرح ذیل گام بردارند:

-صدور و تمدید مجوز‌ها (پروانه احداث، تاییدیه اتصال به شبکه و مجوز‌های زیست محیطی)

-حمایت در تامین زمین و تغییر کاربری‌های قانونی

-نظارت بر مطالعات فنی، اقتصادی و مراحل نصب و راه‌اندازی نیروگاه و تأسیسات انتقال

هدف نهایی:

این طرح با تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و نظارت دقیق وزارت نیرو بر رعایت الزامات و دستورالعمل‌های احداث و بهره برداری، علاوه بر بهبود شاخص‌های کیفی در شبکه توزیع، مسیری روشن برای خودکفایی انرژی صنایع بزرگ و بخش کشاورزی در ایران فراهم نماید.