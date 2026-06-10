تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در آیین افتتاح کارگاه‌های رایانه‌ای مدارس سمپاد در مناطق کم‌برخوردار که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت بنیاد در بخش اجتماعی به حوزه آموزش اختصاص داده شده و محورهای اصلی فعالیت ما در بنیاد، آموزش، سلامت و توانمندسازی است که بحث سلامت یک حلقه اتصال بین بخش آموزش و توانمندسازی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بنیاد مستضعفان در زمینه آموزش به دنبال تحقق عدالت و تسهیل آن است که این کار جز با تکیه بر تکنولوژی روز امکان‌پذیر نیست که برای این منظور بررسی‌های اولیه انجام شد و پس از آن وارد فضای تکنولوژی شدیم تا با تکیه بر تکنولوژی روز، بحث تحقق عدالت آموزشی را تا حد ممکن اجرایی کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: نکته قابل توجه در اینجا این است که امروز تقریباً تمام آموزش و تحصیلات در نهادهای خدماتی وابسته به نهاد رهبری در مجموعه بنیاد مستضعفان متمرکز شده است و فعالیت‌های آموزشی چه در رابطه با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و چه مسائل مربوط به کمیته امداد، با بنیاد مستضعفان مرتبط می‌شود.

وی افزود: بنیاد مستضعفان به دنبال آن است تا با اجرای یک برنامه فراگیر که نتیجه ملموسی را به دنبال داشته باشد، حمایت از چهار دهک اول اقتصادی جامعه را در بخش آموزش بر عهده گیرد و البته در این بخش فقط به دنبال کار عملیاتی و حجمی نیستیم که بگوییم فعالیتی داشته‌ایم، بلکه نتیجه کار باید ملموس و مطلوب باشد.

دهقان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های بنیاد مستضعفان، فراهم کردن زمینه برای تحصیل دانش‌آموزان تحت حمایت‌ در مدارس سمپاد و در ادامه قبولی در رشته‌های معتبر دانشگاهی است.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: در همین راستا سال گذشته ۲۵۶ دانش‌آموز تحت حمایت این بیناد به مدارس سمپاد راه پیدا کردند که کمک و حمایت از دانش‌آموزان مورد نظر برای ورود به سمپاد و قبولی در رشته‌های معتبر دانشگاهی ادامه دارد و در همین راستا تمرکز بر تقویت دانش‌آموزان در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در دستورکار است.

وی افزود: سیر پیشرفت، توسعه و حتی هویت از رهگذر آموزش می‌گذرد اما در کنار آموزش مسائل حرفه‌ای، نباید مسائل تربیتی به فراموشی سپرده شود و کنار گذاشته شود؛ در همین راستا باید روحیه خدمت به مردم و جامعه در دانش‌آموزان مورد حمایت بنیاد شکل گیرد.

دهقان خاطرنشان کرد: کار بنیاد در این مسیر، تسهیل مسیر پیشرفت اقشار محروم جامعه است و حمایتش ایجاد زمینه برای تحصیل و پیشرفت دانش‌آموزان جامعه هدف است.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: امروز دیگر دوران معلمی به پایان رسیده، چرا که دانش‌آموزان از طریق فضای مجازی به انبوهی از اطلاعات دست یافته‌اند. کار مهمی که در شرایط فعلی باید انجام شود، آموزش به دانش‌آموز برای انتخاب صحیح مسیر پیشرفت است که کار بسیار مهم و حساسی به شمار می‌آید.

وی افزود: تجهیز مدارس مناطق محروم به امکانات اولیه تکنولوژی یکی دیگر از دستورکارهای بنیاد مستضعفان است تا دانش‌آموزان حداقل با این امکانات آشنا شوند و زمینه برای پیشرفت آنها فراهم شود.

بر اساس این گزارش، ۱۲۰ هزار دانش‌آموز در مناطق کم‌برخوردار کشور تحت پوشش خدمات‌ آموزشی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند که در برنامه امروز، در این راستا ۶۰ کارگاه رایانه‌ای در ۶۰ مدرسه‌ در ۱۳ استان افتتاح شد.