مسئول تیم پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی بیمارستان امیر شیراز از پیوند موفقیت‌آمیز «آلوژن سلول‌های بنیادی» به یک کودک مبتلا به بیماری نادر «فاربر» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی متقی‌پیشه گفت: گفت: کودک یک و نیم ساله‌ای به بیماری نادر و ژنتیکی فاربر مبتلا بود، که این بیماری می‌تواند با درگیری‌های گسترده مفصلی، التهابی و اختلال در عملکرد اندام‌های مختلف همراه باشد و در صورت عدم درمان مناسب، کیفیت زندگی بیمار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

او ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و ارزیابی‌های لازم، پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی برای این بیمار در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه دایی کودک به عنوان اهداکننده واجد شرایط شناسایی شد و فرآیند پیوند با رعایت کامل استاندارد‌های درمانی و با نظارت تیم تخصصی پیوند، صورت گرفت.

مسئول تیم پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی بیمارستان امیر شیراز با اشاره به روند درمان این بیمار افزود: بیمار نزدیک به یک ماه در بخش پیوند سلول‌های بنیادی بستری بود و طی این مدت، به صورت شبانه‌روزی تحت مراقبت‌های تخصصی قرار داشت و خوشبختانه سلول‌های پیوندی به خوبی در بدن بیمار جایگزین شده و روند بهبودی مطابق انتظار پیش رفت.

متقی‌پیشه ضمن تشکر از اساتید گروه غدد و متابولیسم کودکان برای تشخیص و معرفی این بیمار، موفقیت این درمان را حاصل همکاری و تلاش هماهنگ پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای تیم پیوند دانست و تصریح کرد: انجام موفقیت‌آمیز این پیوند، بار دیگر توانمندی علمی و تخصصی مرکز پیوند سلول‌های بنیادی بیمارستان آنکولوژی امیر را در ارائه خدمات درمانی پیشرفته به بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر و پیچیده، به نمایش گذاشت.

مسئول تیم پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی خون‌ساز کودکان بیمارستان آنکولوژی امیر در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این کودک پس از طی مراحل درمان و اطمینان از وضعیت پایدار بالینی، با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شد و روند مراقبت‌ها و پیگیری‌های تخصصی وی، به صورت سرپایی ادامه خواهد یافت.

منبع: علوم پزشکی شیراز

برچسب ها: بیمارستان امیر ، سلول های بنیادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پس بزودی سرطانم درمان میشه
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