باشگاه خبرنگاران جوان - روند جبران خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ رمضان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مرحله، مبلغ ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت به ۲ هزار و ۴۲۲ پرونده تکمیل‌شده پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۳۱ هزار و ۸۹۱ فقره خسارت از سوی مراجع ذی‌ربط در ۲۸ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده که از این تعداد، ارزیابی ۲۶ هزار و ۷۴۸ خودرو به پایان رسیده است.

همچنین با پرداخت‌های انجام‌شده در مرحله اخیر، تعداد پرونده‌های پرداخت‌شده به ۲۰ هزار و ۶۵ فقره افزایش یافته و مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان به ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال رسیده است.

گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان در حال انجام است.

منبع: بیمه مرکزی