باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مردمی عید غدیر و مباهله استان فارس اعلام کرد: این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ امشب به صورت دستهپیاده برگزار میشود و شرکتکنندگان مسیر ابتدای بلوار معالیآباد تا میدان احسان را پیاده روی و شادپیمایی میکنند.
این شادپیمایی با هدف گرامیداشت یکی از مهمترین مناسبتهای تاریخ اسلام، تبیین جایگاه اهلبیت (ع) و ایجاد فضایی معنوی و بانشاط برای خانوادهها برگزار میشود.
روز مباهله یادآور واقعه تاریخی مباهله پیامبر اکرم (ص) با مسیحیان نجران است؛ رویدادی که در آن حقانیت اسلام و منزلت والای اهلبیت (ع) به نمایش گذاشته شد و در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
ستاد مردمی عید غدیر و مباهله استان فارس از شهروندان شیرازی دعوت کرده است با حضور در این آیین، در بزرگداشت این روز فرخنده و ترویج فرهنگ ولایت و مودت اهلبیت (ع) مشارکت کنند.
روز مباهله که هر ساله در روز ۲۴ ذیالحجه گرامی داشته میشود، یادآور رویارویی پیامبر اکرم (ص) با مسیحیان نجران و به نمایش گذاشتن معجزهآسای حقانیت اسلام و عترت پاک ایشان است.
در این واقعه تاریخی، پیامبر (ص) تنها حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه (س) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را به عنوان «انفسنا» (کسان خود) همراه بردند که این خود گویای جایگاه بیبدیل و منزلت والا و خاص ایشان در دین مبین اسلام است.
این رویداد، همواره به عنوان نمادی از حقانیت، ایثار و جایگاه امامت و ولایت در فرهنگ اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.