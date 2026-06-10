باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش پاکستان اعلام کرد که یک فروند بالگرد Mi-۱۷ این کشور به دلیل نقص فنی در منطقه کشمیر پاکستان سقوط کرده است. این حادثه منجر به کشته شدن تمام اعضای خدمه نظامی سوار بر بالگرد شد، ارتش پاکستان هنوز تعداد سرنشینان بالگرد را فاش نکرده است.

این حادثه در نزدیکی مظفرآباد، پایتخت منطقه، در جریان اعتراضات و اعتصابی که توسط کمیته اقدام مشترک مردمی، اتحادی که اخیراً ممنوع شده و متشکل از گروه‌های مختلف است، فراخوانده شده بود، رخ داد. ارتش هیچ ارتباطی بین اعتراض و این حادثه اعلام نکرده است.

ارتش اعلام کرد: «تیم‌های امداد و نجات بلافاصله در محل سقوط حاضر شدند» و افزود که یک کمیته تحقیق برای تعیین علت دقیق حادثه تشکیل شده است.

بر اساس این بیانیه، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، مراتب تاسف عمیق خود را از جان باختن جان باختگان ابراز کرد و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

منبع: آر تی