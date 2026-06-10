ارتش پاکستان اعلام کرد یک فروند بالگرد Mi-۱۷ این کشور بر اثر نقص فنی در منطقه کشمیر سقوط کرده و تمامی خدمه نظامی حاضر در آن کشته شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش پاکستان اعلام کرد که یک فروند بالگرد Mi-۱۷ این کشور به دلیل نقص فنی در منطقه کشمیر پاکستان سقوط کرده است. این حادثه منجر به کشته شدن تمام اعضای خدمه نظامی سوار بر بالگرد شد، ارتش پاکستان هنوز تعداد سرنشینان بالگرد را فاش نکرده است.

این حادثه در نزدیکی مظفرآباد، پایتخت منطقه، در جریان اعتراضات و اعتصابی که توسط کمیته اقدام مشترک مردمی، اتحادی که اخیراً ممنوع شده و متشکل از گروه‌های مختلف است، فراخوانده شده بود، رخ داد. ارتش هیچ ارتباطی بین اعتراض و این حادثه اعلام نکرده است.

ارتش اعلام کرد: «تیم‌های امداد و نجات بلافاصله در محل سقوط حاضر شدند» و افزود که یک کمیته تحقیق برای تعیین علت دقیق حادثه تشکیل شده است.

بر اساس این بیانیه، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، مراتب تاسف عمیق خود را از جان باختن جان باختگان ابراز کرد و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

منبع: آر تی

برچسب ها: ارتش پاکستان ، سقوط بالگرد
خبرهای مرتبط
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد
سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
آخرین اخبار
گاردین: تناقض‌گویی ترامپ درباره ایران، اعتبار او را زیر سؤال برده است
روسیه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در گزارش‌های اوکراین متهم کرد
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
ادعای عجیب ترامپ درباره تنگه هرمز
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد