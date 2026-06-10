پرونده صادق زیباکلام در دادسرای فرهنگ و رسانه در دست رسیدگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد.

زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعا‌های مطرح‌شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.

در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه