پرونده صادق زیباکلام در دادسرای فرهنگ و رسانه در دست رسیدگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد.

زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعا‌های مطرح‌شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.

در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: زیبا کلام ، دادستانی
خبرهای مرتبط
دادستانی تهران علیه «صادق زیباکلام» اعلام جرم کرد
اعلام جرم جدید دادستانی تهران علیه زیباکلام و تشدید قرار نظارت قضایی
کیفرخواست زیباکلام و مدیرمسئول خبرگزاری آنا صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۹
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ترحم به این شیادان وطن فروش..خیانت به خون فرزندان شهید ایران است...باید زبان این اجنبی پرست بریده شود..تا عبرت دیگران شود.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
آقای .... گفت دولت من یک دولت دانشگاهی است این یکیشه که پفک شده ۱۵۰ هزارتومان .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اگه یه بدبخت بیچاره بود الان اعدام شده بود
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چه فایده ،دوباره با گواهی پزشکی میاد بیرون
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این چرا اموالش توقیف نمیشه که دیگه بی احترامی و بی حرمتی از ذهنش پاک بشه ؟
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
رحم به خائن وطن فروش خیانت به مردم ایران.
۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چه طور همچین کسی استاد دانشگاه بوده
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خدایا شر امثال این لجوج را از سر نا کم کن
۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نگاهش چندش آور
۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نمیدونم تو کشورهای دیگه هم این‌قدر به اصطلاح آزادی هست هر غلطی بکنن
۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اعدامش کنید
۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایشون همیشه با سفیر فرانسه دیدار داشته
۷
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی
۲۰:۱۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
من نمیدانم کی اینو آدم حساب می‌کنند کسی که وطن فروش است مغزش اندازه یک نخود است چرت وپرت میگه وووو
۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
زیباکلا غرب گرا نیست بلکه غربگدا هست
۶
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بایستی حداقل به قول قدیمی ها چوبی تو استینش فرو کنید تا قدر عافیت را بهتر بداند و اب تو اسیاب نتانیاهوی جنایتکار و ترامپ قمار باز نریزد.
۵
۱۶
پاسخ دادن
۱۲۳۴
صادق زیباکلام بازداشت شد
مدت اعتبار کارتکس آموزش رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد
توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکوم‌به یا خواسته خلاف قانون است
اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم تاکنون
دود سیاه جنوب تهران ناشی از حریق در انبار کالا است
ادعای کشف تجهیزات هدایت جنگنده‌های صهیونیستی کذب است
آغاز عمره ۱۴۰۵ از اواخر صفر؛ فراخوان حج آینده پس از عاشورا
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایان هفته اعلام شد
شش راهبرد ساده برای بهبود خلق دیگران؛ از همدلی تا شوخ‌طبعی
خسارت ۲۰ همتی جنگ ۱۲ روزه به محیط زیست/ آسیب‌های ناشی از جنگ مستند‌سازی می‌شود
آخرین اخبار
آغاز عمره ۱۴۰۵ از اواخر صفر؛ فراخوان حج آینده پس از عاشورا
دود سیاه جنوب تهران ناشی از حریق در انبار کالا است
هلال‌احمر: ۷۴۷ مورد ابتلا به تب دنگی در کشور شناسایی شده است
خسارت ۲۰ همتی جنگ ۱۲ روزه به محیط زیست/ آسیب‌های ناشی از جنگ مستند‌سازی می‌شود
شش راهبرد ساده برای بهبود خلق دیگران؛ از همدلی تا شوخ‌طبعی
مدت اعتبار کارتکس آموزش رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد
اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم تاکنون
توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکوم‌به یا خواسته خلاف قانون است
ادعای کشف تجهیزات هدایت جنگنده‌های صهیونیستی کذب است
صادق زیباکلام بازداشت شد
پایانه مرکزی خط سه و نخستین ایستگاه از خط یازده مترو توأمان احداث می‌شوند
اجرای ۱۲۳ طرح اشتغال‌زایی در حوزه‌های صنایع دستی و فرش در استان تهران
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایان هفته اعلام شد
حدود ۱۳ هزار ایثارگر استخدام شدند
ورود دادگستری استان تهران به مقابله با احتکار و گران‌فروشی
انجام پرواز‌های بازگشت حجاج ایرانی طبق برنامه
آغاز پرداخت حقوق خانواده‌های شهدای «جنگ دوازده‌روزه» و «جنگ رمضان»
تجهیز و بازسازی ۱۰ مرکز فرآموز در پایتخت
دستگیری باند ۵ نفره سارقان ۱۵ تن برنج در شهرری
پایان جولان سارقان سریالی گوشی و گردنبند در پایتخت + فیلم
دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور در تهران
معاون قضائی دادستان: پیشگیری در مقابله با کشت گیاهان مخدرپایه دنبال می‌شود
«عطر سیب» در میدان امام حسین (ع) می‌پیچد؛ آغاز خدمت‌رسانی به هیئات تهران
اعمال قانون بیش از ۳۶۳ هزار متخلف از ابتدای سال ۱۴۰۵
دستگیری زوج سارق ۷۰ میلیاردی در نیاوران
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل‌قبول
آخرین آمار خدمات سلامت محور در سرزمین وحی/ فعالیت درمانگاه‌ها تا روز آخر حضور زائران
پیشنهاد واردات واگن‌های مترو از چین با قطار
«هماهنگی» جایگزین مصوبه شورای شهر نیست
تامین اجتماعی نیازمند خط اعتباری مشخصی است