باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- فرشادخوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت طرح اتصال این منطقه به راهآهن سراسری با اعلام خبر خوش برای صنعتگران و فعالان اقتصادی استان، از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی این طرح خبر داد و آن را یک طرح راهبردی با تأثیرات گسترده بر اقتصاد ملی توصیف کرد.
از سرگیری طرح اتصال ۱۷ سال توقف
او گفت:طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به راهآهن سراسری در سال ۱۳۸۸ کلنگزنی شد، اما روند اجرای آن در سال ۱۳۹۳ متوقف شد. خوشنویسان با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در سالهای اخیر، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح مهم بار دیگر از سر گرفته شده و اکنون در مسیر تکمیل قرار دارد.
جزئیات فنی و اعتباری پروژه
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با تشریح جزئیات فنی پروژه، گفت: عملیات بالاستریزی ،ریختن سنگریزههای مخصوص راهآهن، در مقطع ۶ کیلومتری مسیر سواریان تا زیرگذر جاده اراک به طور کامل به پایان رسیده است.
او افزود: برای اجرای کل مسیر ۱۴ کیلومتری این طرح، تأمین ۲۵ هزار تن بالاست به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان واگذار شده که برای آن اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال مصوب شده است. تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن بالاست به محل پروژه حمل شده و ۱۵ هزار تن باقیمانده نیز برای اجرای هشت کیلومتر دیگر از مسیر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی تأمین و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مزیتهای راهبردی اتصال به شبکه ریلی
خوشنویسان با اشاره به اهمیت این پروژه برای اقتصاد کشور، تصریح کرد: اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به شبکه ریلی کشور، زمینهساز جهش تولید، افزایش صادرات، تسهیل حملونقل کالا، کاهش هزینههای لجستیکی و ارتقای زنجیره تأمین واحدهای صنعتی مستقر در منطقه خواهد بود.
او افزود: بهرهبرداری از خط ریلی سلفچگان علاوه بر تقویت ظرفیتهای صنعتی استان قم، فرصتهای جدیدی را برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری فراهم کرده و دسترسی آسانتر به بازارهای داخلی و بینالمللی را امکانپذیر میسازد.
جایگاه ویژه سلفچگان در اقتصاد ملی
او گفت:منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیأت وزیران رسید، به دلیل قرار گرفتن در تقاطع مهمترین محورهای ترانزیتی کشور، مجاورت با راهآهن سراسری و دسترسی به بزرگراههای اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ایران، از جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی برخوردار است.
خوشنویسان افزود:در حال حاضر ۱۵۳ واحد صنعتی و تجاری در این منطقه پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند که از این تعداد، ۱۴۱ واحد فعال هستند؛ آماری که نشاندهنده فعالیت ۹۲ درصدی واحدهای دارای مجوز در این منطقه اقتصادی است.
او گفت:تکمیل طرح اتصال سلفچگان به شبکه ریلی سراسری، تحولی اساسی در حملونقل کالاهای صادراتی و وارداتی در مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و مزیت رقابتی مهمی برای تولیدکنندگان استان قم به ارمغان خواهد آورد.