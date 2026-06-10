باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه) در دیدار با سرکنسول جدید روسیه در رشت، راه‌آهن رشت - آستارا را حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال - جنوب دانست و تأکید کرد: تسریع در تکمیل این پروژه راهبردی، ضمن کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی کالا، منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای ایران و روسیه به همراه خواهد داشت.

او با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و روسیه افزود: گیلان از دیرباز یکی از مهمترین دروازه‌های ارتباطی ایران با روسیه و کشور‌های حوزه خزر بوده و بخش مهمی از تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور از این مسیر شکل گرفته است.

استاندار با بیان اینکه این استان همواره پذیرای فعالان اقتصادی و تجاری کشور‌های همسایه بوده است، تصریح کرد: مسیر بندر انزلی و دریای خزر در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه تجارت منطقه ایفا کرده و امروز نیز می‌تواند جایگاه گذشته خود را بازیابد. حق‌شناس همچنین به سهم اندک تجارت دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره کرد و گفت: در حالی که دو کشور از ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقلی و اقتصادی برخوردارند، حجم مبادلات انجام‌شده از طریق خزر متناسب با این ظرفیت‌ها نیست و باید برای افزایش آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

او با اشاره به نیاز‌های متقابل اقتصادی ایران و روسیه افزود: واردات کالا‌هایی همچون گندم، چوب، کاغذ و نهاده‌های دامی از مناطق مختلف روسیه از طریق دریای خزر می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را به شکل قابل توجهی کاهش دهد استاندار گیلان با تأکید بر اینکه تحریم‌های خارجی ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای را دوچندان کرده است، تصریح کرد: امروز بهترین فرصت برای ارتقای روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان ایران و روسیه فراهم شده و باید از این ظرفیت به نفع دو ملت استفاده شود.

حق‌شناس همچنین با اشاره به برگزاری نشست استانداران مناطق حاشیه دریای خزر در رشت گفت: گیلان آمادگی دارد نقش فعا‌لتری در توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایفا کند و در این مسیر از هرگونه تعامل سازنده با طرف روسی استقبال می‌کند.

او با بیان اینکه دولت چهاردهم بر توسعه مناسبات با کشور‌های همسایه تأکید دارد، افزود: با اختیارات و حمایت‌های رئیس جمهور، آماده گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجاری، حمل‌ونقل، گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشور روسیه هستیم.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گیلان در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل تصریح کرد: بنادر انزلی، آستارا و منطقه آزاد انزلی از زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با روسیه برخوردارند و آمادگی لازم برای گسترش مبادلات تجاری را دارند.

حق‌شناس با بیان اینکه در بنادر استان گیلان امکان پهلوگیری، تخلیه و بارگیری همزمان چندین کشتی وجود دارد، گفت: همه ظرفیت‌های موجود را برای تسهیل روابط اقتصادی و تجاری با روسیه به کار خواهیم گرفت. او با اشاره به پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا افزود: این مسیر ریلی حلقه مفقوده کریدور شمال ـ جنوب است و بخش قابل توجهی از اراضی مورد نیاز آن در سال گذشته آزادسازی شده و عملیات اجرایی در برخی قطعات نیز آغاز شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه هرچه اجرای این پروژه سریع‌تر انجام شود، منافع اقتصادی بیشتری نصیب دو کشور خواهد شد، تصریح کرد: این مسیر می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا میان آسیا، روسیه و کشور‌های منطقه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

حق‌شناس با اشاره به فشار‌های ناشی از تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه گفت: شرایط کنونی فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده و باید از این ظرفیت برای ایجاد پیوند‌های پایدار اقتصادی استفاده کرد. او همچنین با تأکید بر اینکه روابط ایران و روسیه نباید صرفا به تعاملات سیاسی محدود شود، افزود: باید سطح همکاری‌های اقتصادی به اندازه‌ای افزایش یابد که دولت‌ها و مدیران آینده نیز ناگزیر به ادامه این مسیر باشند.

سرگئی آذراف، سرکنسول جدید جمهوری فدراسیون روسیه در رشت هم در این دیدار با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان گیلان و مناطق مختلف روسیه گفت: شناخت خوبی از روابط موجود و توانمندی‌های مشترک دو طرف داریم و معتقدیم زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

او با قدردانی از استاندار گیلان برای برگزاری این نشست افزود: آماده‌ایم با همکاری مسئولان استان، تمامی طرح‌ها و پروژه‌های مشترک را با جدیت دنبال کرده و زمینه گسترش هرچه بیشتر روابط میان روسیه و گیلان را فراهم کنیم.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان