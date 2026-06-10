باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی درویشوند دادستان عمومی و انقلاب لواسانات در واکنش به انتشار تصویری در شبکههای اجتماعی با عنوان «پیداشدن تجهیزات پشتیبان برای هدایت جنگندههای رژیم صهیونیستی در لواسان»، اظهار داشت: این شایعه سراسر نادرست و بیپایه است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ نوع تجهیزات نظامی، جاسوسی یا کمکرسانی مرتبط با رژیم صهیونیستی در محدوده لواسان کشف نشده است، گفت: نسبت دادن تصاویر منتشرشده به ابزارهای هدایت جنگندههای صهیونیستی، کاملاً غیرتخصصی و از اساس غلط است.
درویشوند افزود: متأسفانه برخی افراد ناآگاه یا بدخواه با پخش این تصاویر و ادعاها بدون هماهنگی با مراجع مسئول، آرامش روانی مردم را نشانه گرفتهاند.
دادستان لواسانات به کسانی که شایعهپراکنی میکنند هشدار داد و گفت: مراجع قضایی و امنیتی در حال شناسایی منبع انتشار این شایعه هستند و با افرادی که اخبار جعلی تولید یا منتشر میکنند و باعث نگرانی عمومی میشوند، به طور قانونی و محکم برخورد خواهد شد.
درویشوند در پایان از همه شهروندان خواست تا اخبار مرتبط با موضوعات امنیتی و دفاعی را فقط از طریق کانالهای رسمی و رسانههای معتبر داخلی دنبال کنند و از به اشتراک گذاشتن تصاویر و اطلاعات بیمنبع به شدت خودداری نمایند.