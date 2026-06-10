دادستان عمومی و انقلاب لواسانات، ادعای کشف تجهیزات هدایت جنگنده‌های دشمن در این منطقه را کاملاً کذب خواند و آن را شایعه‌ای بی‌پایه و اساس اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی درویش‌وند دادستان عمومی و انقلاب لواسانات در واکنش به انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «پیداشدن تجهیزات پشتیبان برای هدایت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در لواسان»، اظهار داشت: این شایعه سراسر نادرست و بی‌پایه است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ نوع تجهیزات نظامی، جاسوسی یا کمک‌رسانی مرتبط با رژیم صهیونیستی در محدوده لواسان کشف نشده است، گفت: نسبت دادن تصاویر منتشرشده به ابزارهای هدایت جنگنده‌های صهیونیستی، کاملاً غیرتخصصی و از اساس غلط است.

درویش‌وند افزود: متأسفانه برخی افراد ناآگاه یا بدخواه با پخش این تصاویر و ادعاها بدون هماهنگی با مراجع مسئول، آرامش روانی مردم را نشانه گرفته‌اند.

دادستان لواسانات به کسانی که شایعه‌پراکنی می‌کنند هشدار داد و گفت: مراجع قضایی و امنیتی در حال شناسایی منبع انتشار این شایعه هستند و با افرادی که اخبار جعلی تولید یا منتشر می‌کنند و باعث نگرانی عمومی می‌شوند، به طور قانونی و محکم برخورد خواهد شد.

درویش‌وند در پایان از همه شهروندان خواست تا اخبار مرتبط با موضوعات امنیتی و دفاعی را فقط از طریق کانال‌های رسمی و رسانه‌های معتبر داخلی دنبال کنند و از به اشتراک گذاشتن تصاویر و اطلاعات بی‌منبع به شدت خودداری نمایند.

برچسب ها: لواسان ، جنگنده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اگه چیزی هم باشه شما تکذیب میکنید
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۱
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