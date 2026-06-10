کمیسر حقوق بشر می‌گوید سازمان ملل متحد در مورد نقض احتمالی قانون، بازرسانی را به لبنان می‌فرستد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته آینده تیمی از بازرسان را به لبنان اعزام خواهد کرد تا نقض احتمالی قوانین بین‌المللی توسط همه طرف‌ها در طول جنگ فعلی در این کشور را ارزیابی کنند.

 لبنان در دوم مارس، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به درگیری گسترده‌تر خاورمیانه کشیده شد و این امر باعث آغاز یک کمپین هوایی و زمینی بزرگ توسط اسرائیل علیه این کشور شد.

تورک گفت: «این اولین بار است که ما این هیئت ارزیابی را اعزام می‌کنیم و هدف این است که تخلفات همه طرف‌ها - نقض قوانین بین‌المللی، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر - را بررسی کنیم و این موارد را مستندسازی کنیم و در نهایت یافته‌های خود را به شما گزارش دهیم.»

بیش از ۳۶۰۰ نفر در حملات اسرائیل به لبنان شهید شده‌اند و بیش از یک میلیون لبنانی آواره شده‌اند. ایالات متحده در ۱۶ آوریل آتش‌بس اعلام کرد، اما درگیری‌ها ادامه داشته است و لبنان می‌گوید اسرائیل از زمان اعلام آتش‌بس نزدیک به ۳۵۰۰ حمله انجام داده است.

این بحران به سرعت امنیت غذایی را از بین می‌برد، به طوری که طبق گزارش سازمان ملل، انتظار می‌رود تقریباً از هر چهار نفر در لبنان، یک نفر - حدود ۱.۲۴ میلیون نفر - تا ماه اوت با سطوح بحرانی و اضطراری ناامنی غذایی رو‌به‌رو شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله به لبنان ، سازمان ملل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خنده دار. کدوم سازمان ملل؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
برای فلسطين و غزه هم چندین بار فرستاد ولی فقط نمایش بود .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مجامع بین المللی چه خواب سنگینی دارند.
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