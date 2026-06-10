رئیس سازمان بازرسی منطقه سه کشور از رفع قطعی معضل چندین ساله فاضلاب و بوی نامطبوع در ورودی شیراز از سمت پل فسا در چهار ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گرمه‌یی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه‌ای بین شرکت آب و فاضلاب شیراز و شهرداری، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد شهرداری شیراز تأمین مالی ساخت تصفیه‌خانه شماره ۲ را بر عهده گیرد و شرکت آب و فاضلاب نیز اجرای طرح را ظرف چهار ماه به سرانجام برساند.

وی افزود: تاکنون چهار جلسه با مسئولان دستگاه‌های متولی برگزار شده و روند پیگیری این پرونده رضایت‌بخش بوده است.

علاوه بر لایروبی و رفع آلودگی‌های موجود، زیباسازی سیمای ورودی شهر نیز در دستور کار قرار گرفته تا منظر نامناسب و بوی آزاردهنده در مسیر پرتردد پل فسا برطرف شود.

نبود زیرساخت مناسب و نبود بودجه کافی برای تکمیل شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در این محدوده، سال‌هاست که به معضلی برای شهروندان و مسافران ورودی به شیراز تبدیل شده است.

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برچسب ها: معضل فاضلاب ، ورودی شیراز ، سازمان بازرسی منطقه سه کشور
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