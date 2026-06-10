رئیس سازمان بازرسی منطقه سه کشور از رفع قطعی معضل چندین ساله فاضلاب و بوی نامطبوع در ورودی شیراز از سمت پل فسا در چهار ماه آینده خبر داد.

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - گرمهیی با اشاره به انعقاد تفاهمنامهای بین شرکت آب و فاضلاب شیراز و شهرداری، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی، مقرر شد شهرداری شیراز تأمین مالی ساخت تصفیهخانه شماره ۲ را بر عهده گیرد و شرکت آب و فاضلاب نیز اجرای طرح را ظرف چهار ماه به سرانجام برساند.
وی افزود: تاکنون چهار جلسه با مسئولان دستگاههای متولی برگزار شده و روند پیگیری این پرونده رضایتبخش بوده است.
علاوه بر لایروبی و رفع آلودگیهای موجود، زیباسازی سیمای ورودی شهر نیز در دستور کار قرار گرفته تا منظر نامناسب و بوی آزاردهنده در مسیر پرتردد پل فسا برطرف شود.
نبود زیرساخت مناسب و نبود بودجه کافی برای تکمیل شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب در این محدوده، سالهاست که به معضلی برای شهروندان و مسافران ورودی به شیراز تبدیل شده است.