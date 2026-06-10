انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد

اسماعیل‌نیا از ادامه عملیات بازگشت حجاج به کشور خبر داد و اعلام کرد که در روز ۲۰ خردادماه، ۱۰ سورتی پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) زائران حج تمتع را از جده به فرودگاه‌های گرگان، اصفهان، حضرت امام خمینی (ره) و شیراز منتقل خواهد کرد.

نسترن اسماعیل‌نیا از تداوم عملیات بازگشت زائران حج تمتع به کشور خبر داد و اعلام کرد: در روز بیستم خردادماه، ۱۰ سورتی پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برای انتقال حجاج از فرودگاه جده به چهار ایستگاه پروازی کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای امروز «هما» از جده به مقصد فرودگاه‌های گرگان، اصفهان، فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره) و شیراز انجام می‌شود و روند انتقال زائران به شهرهای مقصد بدون وقفه ادامه دارد.

به گفته اسماعیل‌نیا، برنامه پروازهای بازگشت حجاج در روز بیستم خردادماه به شرح زیر است:

جده - گرگان پرواز شماره ۱۵۲۱، ساعت ورود ۱۵:۴۰،جده - اصفهان پرواز شماره ۱۵۲۵، ساعت ورود ۱۵:۴۵،پرواز شماره ۱۵۰۹، ساعت ورود ۱۶:۰۰،جده - فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره)پرواز شماره ۱۵۱۳، ساعت ورود ۱۶:۲۰،پرواز شماره ۱۵۱۱، ساعت ورود ۰۳:۲۵ بامداد، پرواز شماره ۱۵۵۹، ساعت ورود ۰۳:۴۰ بامداد، پرواز شماره ۱۵۲۳، ساعت ورود ۰۳:۵۵ بامداد،جده - شیراز پرواز شماره ۱۶۵۷، ساعت ورود ۱۶:۵۰، پرواز شماره ۱۵۰۷، ساعت ورود ۰۴:۰۰ بامداد روز ۲۱ خرداد، پرواز شماره ۱۵۱۵، ساعت ورود ۰۴:۰۰ بامداد روز ۲۱ خرداد

وی تأکید کرد: عملیات بازگشت حجاج مطابق برنامه در حال انجام است و تمامی تمهیدات لازم برای انتقال ایمن و منظم زائران به شهرهای مقصد پیش‌بینی شده است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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