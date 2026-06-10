باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- رضا رجب‌زاده در حاشیه در بازدید خبرنگاران از پروژه‌های در مرحله افتتاح فاز ۷ نهضت ملی مسکن پرند با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن در این منطقه، اظهار داشت: در حال حاضر، نسبت آورده متقاضیان به منابع مالی به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیشتر منابع مالی از سوی خود متقاضیان تامین می‌شود.

وی بر اهمیت تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز تاکید کرد و افزود: تامین آب و برق به عنوان دغدغه اصلی ما در این پروژه‌ها مطرح است. ما در تلاشیم تا ۱۵۹۱ واحد مسکونی را در حدود دو ماه آینده به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

رجب‌زاده خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شده و آن‌ها عزم خود را برای همکاری در این پروژه‌ها جزم کرده‌اند.

وی همچنین به کیفیت بالای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها از نظر کیفیت و رعایت استانداردها نسبت به پروژه‌های مسکن مهر دارای برتری هستند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با پیش‌بینی جمعیت آینده این شهر به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر، از نیاز به عزم ویژه‌ای برای تامین خدمات روبنایی خبر داد و گفت: ما به همکاری سازمان‌های مختلف برای ارائه خدمات اجتماعی و روبنایی به ساکنان جدید نیاز داریم.

در پایان، رجب‌زاده بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای تامین خدمات روبنایی مورد نیاز تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش همگانی، این پروژه‌ها به موفقیت برسند و ساکنان از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.