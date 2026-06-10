باشگاه خبرنگاران جوان - دومین نشست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در دولت چهاردهم با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس دومین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیر جلسه با بررسی پنج دستورکار برگزار شد.

«احمد میدری» با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان از بررسی ۵ دستور کار و رونمایی از دو سامانه «مستمری جمع» و «مرهم» خبر داد.

وی همچنین «ویزیت رایگان پزشک» و «نسخه نویسی الکترونیک» برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را از مصوبات این نشست اعلام کرد.

در این نشست کلیات «بررسی مصرف واقعی خوراک خانوار‌ها و پیشنهاد اجرایی‌سازی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده» تصویب و قرار بر این شد که در جلسات آتی بررسی شود.

در ادامه «یعقوب اندایش» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور کار «بررسی مصرف واقعی خوراک خانوار‌ها و پیشنهاد اجرایی‌سازی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده» را تشریح کرد و گزارشی از بررسی واقعی خواراک خانوار‌ها از آذرماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ارائه کرد.

وی در ادامه خواستار اجرایی‌سازی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم تاکنون خبر داد.

اندایش گفت: طرح‌های حمایت اجتماعی دیگری همچون طرح «یسنا» و «کارت امید مادر» و طرح «رفع سوء تغذیه کودکان» در این دولت در حال اجرا است.

در ادامه این نشست، «مهدی یوسف زاده» رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، پیرامون رونمایی از «سکوی اینترنتی مرهم» گزارشی ارائه کرد.

وی اظهارکرد: مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، جهت ارائه خدمات به گروه‌های مختلف جامعه توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق پیشنهاد‌های بخش خصوصی طی اقدامی مشترک ویزیت رایگان پزشک و نسخه نویسی الکترونیک برای خانوار‌های حمایتی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سه خوشه اول جامعه با پیشنهاد سکوی خدمات پزشکی پذیرش ۲۴ در نشانی https://marham.paziresh۲۴.com در حال انجام است.

وی ادامه داد: خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) عمدتا در سه خوشه اول جامعه قرار دارند که طی یک پویش حمایتی سلامت محور در سامانه کلینیک آنلاین مرهم، این عزیزان با ورود به سامانه مذکور و وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خود و دریافت تایید و مطابق سرویس ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان دریافت خدمات پزشکی را به صورت رایگان خواهند داشت.

یوسف زاده تصریح کرد: طرح پویش حمایتی سلامت با اقدام سکوی پذیرش ۲۴ و حمایت پزشکان متخصص و عمومی حاضر در این سکو و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت آزمایشی انجام می‌شود و در ادامه نیز اقدامات مشابه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دیگر سکو‌ها و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال ارائه خواهد شد.

رونمایی از سامانه مستمری جمع، دستور کار دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. «سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی» مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام شروع به کار سامانه مستمری جمع عنوان کرد: این سامانه به بیمه‌شدگان که دارای سوابق بیمه‌ای در دو یا چند صندوق بازنشستگی هستند، امکان دریافت مستمری از هر صندوق را متناسب با مدت بیمه‌پردازی فراهم می‌کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته براساس قانون نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای- مصوب سال ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن صرفاً امکان انتقال کامل سوابق بیمه‌ای افراد بین صندوق‌های بازنشستگی وجود داشت که برای انتقال سوابق بیمه‌ای از صندوق مبدأ به صندوق مقصد، فرد باید مبلغ مابه‌التفاوت ارزش به‌روز‌شده سابقه را به صندوق مقصد پرداخت می‌کرد که در اغلب موارد رقم قابل توجهی برای متقاضی بود.

اسمعیلی ادامه داد: این موضوع موجب شد که در مواردی افراد از انتقال سوابق خود صرف‌نظر کنند لذا به منظور بهره‌مندی افراد از کلیه سوابق بیمه‌ای بدون متحمل‌شدن بارمالی و دریافت مستمری بابت سوابق بیمه‌پردازی در هر صندوق، قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص در تاریخ ۱۱/۲/۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه در راستای اجرای تکلیف قانونی و به منظور تسهیل در ارائه درخواست مستمری جمع برای مشمولین و تبادل اطلاعات بین صندوق‌های بازنشستگی، برای اولین بار امکان ارتباط بین صندوق‌های بازنشستگی را از طریق سامانه مستمری جمع به آدرس الکترونیکی Mostameri.mcls.gov.ir http:// فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: افرادی که به موجب قانون مذکور امکان بهره‌مندی از مستمری جمع را داشته باشند از هم اکنون می‌توانند درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی‌های لازم و تأیید از سوی صندوق‌های بازنشستگی ذیربط، از مستمری جمع برخوردار شوند.

همچنین در این جلسه دو دستور کار دیگر با عنوان «گزارش عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان» و «تایید شاخص‌های عملکردی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» بررسی و تصویب شد.

«مریم میرمالک» رییس دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درباره این دو دستور کار گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شد از طریق دولت به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

«اهمیت مقابله با فقر کودک» نیز دستور کار بعدی این جلسه بود، که «حمید بهلولی» مشاور عالی وزیر در امور شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و «فاطمه مقدسی» مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، گزارشی پیرامون آن ارائه کردند که در این زمینه قرار بر این شد کارگروهی تشکیل و به نهاد‌های ذیربط برای اجرا ارسال شود.

گفتنی است دومین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در دولت چهاردهم با حضور جمعی از روسا و مدیران سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی