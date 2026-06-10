سخنگوی فراجا گفت: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سعید منتظرالمهدی» گفت:  در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامه‌های منقضی‌شده می‌بایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.

سخنگوی فراجا در ادامه، از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد و افزود: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد.

وی در تشریح دلایل این تصمیم گفت: در سال‌های گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمی‌شدند در بازه دو ساله تعیین‌شده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند. با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: گواهینامه ، فراجا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
Ali
۱۷:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام، این قانون شامل کارتکس های قبل تر میشه یا صرفا برای کارتکس های جدید از تیرماهه؟
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