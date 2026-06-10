مدیران باشگاه استقلال به دنبال راهی هستند تا از افزایش رقم بالای بازیکنان داخلی جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در شرایطی که با چالش‌ها و مشکلات مالی قابل توجهی در فصل جاری مواجه هستند، در حال پیگیری طرحی قانونی با هدف کنترل و محدودسازی هزینه‌های قرارداد بازیکنان در فوتبال ایران هستند.

مسئولان این باشگاه معتقدند افزایش بی‌ضابطه مبالغ پیشنهادی برای تمدید قرارداد یا جذب بازیکنان جدید، فشار سنگینی بر باشگاه‌های دارای مشکلات اقتصادی وارد کرده و ادامه این روند می‌تواند تعادل مالی تیم‌ها را بیش از پیش بر هم بزند.

در همین راستا، مدیران استقلال طی هفته‌های اخیر مذاکراتی را با برخی نهاد‌های ذی‌ربط آغاز کرده‌اند تا سازوکاری قانونی برای تعیین سقف یا چارچوب مشخص در مبالغ قرارداد‌ها و جلوگیری از درخواست‌های غیرمتعارف بازیکنان به تصویب برسد.

این پیشنهاد با هدف ایجاد نظم مالی در بازار نقل‌وانتقالات و کاهش فشار اقتصادی بر باشگاه‌ها مطرح شده و گفته می‌شود بررسی‌های اولیه درباره امکان اجرای آن نیز در حال انجام است.

باشگاه استقلال امیدوار است در صورت تصویب این طرح، بتواند بخشی از مشکلات مالی خود را مدیریت کرده و مسیر فعالیت در نقل‌وانتقالات را با ثبات بیشتری ادامه دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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