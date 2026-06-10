تورم آمریکا به بالاترین سطح خود در ۳ سال گذشته یعنی ۴.۲ درصد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آمار رسمی اداره آمار کار آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه در ایالات متحده به بالاترین میزان خود از آوریل ۲۰۲۳ و در ماه مه به ۴.۲ درصد رسیده است.

این کشور سومین افزایش متوالی تورم سالانه را تجربه کرد، در حالی که این نرخ از ۳.۸ درصد در آوریل ۲۰۲۶ بیشتر بود.

در میان زیرشاخص‌ها، انرژی با ۲۳.۵ درصد افزایش، بیشترین افزایش را ثبت کرد در حالی که تورم مواد غذایی ۳.۱ درصد بود.

نرخ تورم ماهانه در ماه مه در این کشور ۰.۵ درصد بود که از ۰.۶ درصد کاهش یافته بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تورم در آمریکا ، قیمت سوخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۳:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ها شما راست میگین...همه جا بد هستن ایران خوب است..مردم رو چی فرص کردین؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
4 درصد در مقابل ۴۰۰ درصد.امریکایی ها بیان ایران زندگی کنن
۰
۳
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