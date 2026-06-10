تورم آمریکا به بالاترین سطح خود در ۳ سال گذشته یعنی ۴.۲ درصد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آمار رسمی اداره آمار کار آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه در ایالات متحده به بالاترین میزان خود از آوریل ۲۰۲۳ و در ماه مه به ۴.۲ درصد رسیده است.

این کشور سومین افزایش متوالی تورم سالانه را تجربه کرد، در حالی که این نرخ از ۳.۸ درصد در آوریل ۲۰۲۶ بیشتر بود.

در میان زیرشاخص‌ها، انرژی با ۲۳.۵ درصد افزایش، بیشترین افزایش را ثبت کرد در حالی که تورم مواد غذایی ۳.۱ درصد بود.

نرخ تورم ماهانه در ماه مه در این کشور ۰.۵ درصد بود که از ۰.۶ درصد کاهش یافته بود.

منبع: آناتولی