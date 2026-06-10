باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که باشگاه استقلال همچنان با چالش‌های مالی و بانکی در مسیر پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی خود مواجه است، مدیران این باشگاه اعلام کرده‌اند بخشی از منابع لازم برای تسویه حساب با بازیکنان خارجی فعلی تأمین شده، اما مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بین‌المللی مانع از انجام پرداخت‌ها شده است.

با وجود آماده بودن بخشی از مبالغ در حساب‌های باشگاه، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های بانکی در انتقال ارز به خارج از کشور باعث شده این وجوه هنوز به دست بازیکنان خارجی استقلال نرسد؛ موضوعی که نارضایتی این بازیکنان را به همراه داشته است.

در همین راستا، برخی از بازیکنان خارجی استقلال طی روز‌های اخیر با ارسال پیام‌های رسمی و غیررسمی به مدیران باشگاه، نسبت به تأخیر در دریافت مطالبات خود ابراز نگرانی کرده و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت مالی خود شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از این بازیکنان حتی در صورت ادامه این شرایط، موضوع فسخ قرارداد را به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند برای استقلال در ادامه فصل دردسرساز شود.

مدیران باشگاه استقلال نیز در تلاش هستند با استفاده از راهکار‌های جایگزین مالی و رایزنی با نهاد‌های مرتبط، مشکل انتقال پول را برطرف کرده و رضایت بازیکنان خارجی را جلب کنند تا از بروز تنش‌های بیشتر در تیم جلوگیری شود.

گفته می‌شود این مسئله یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیریتی آبی‌پوشان در مقطع فعلی است و حل آن در اولویت برنامه‌های باشگاه قرار دارد.