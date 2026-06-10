رئیس‌جمهور آمریکا مجددا به ادعا‌های جنگ‌طلبانه پیشین درباره ایران بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا بدون اشاره به زیاده‌خواهی‌های واشنگتن در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس، ادعا کرد که ایران «برای مذاکره و حصول توافق خیلی دیر کرده» و در نتیجه «باید تاوان آن را بپردازد».

او مشخص نکرد که قصد انجام چه اقدامی را دارد، اما ارتش آمریکا طی یک روز گذشته به برخی اهداف در ایران از جمله پدافند هوایی و سایت‌های راداری در نزدیکی خلیج فارس حمله کرده است. همچنین مشخص نیست که این موضوع چه معنایی برای تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ دارد، چرا که ترامپ پیش از این اصرار داشت که می‌توان به توافقی دست یافت.

پیش از این، «تری یینگست» خبرنگار فاکس نیوز گفت که امروز صبح به وقت محلی، تلفنی با ترامپ صحبت کرده و او گفته است که به صدور دستور حمله علیه نیروگاه‌ها و پل‌های ایران «نزدیک» شده است. 

کارشناسان می‌گویند چنین حملاتی به زیرساخت‌های ایران می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود.

ترامپ به یینگست گفت که ایرانی‌ها در مذاکرات، آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهند و پس از تبادل حملات اخیر بین دو کشور، واشنگتن «ممکن است به حملات جدید ادامه دهد».

حملات اخیر پس از آن رخ می‌دهد که ترامپ از سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در روز دوشنبه خبر داد.

در ادامه، سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا، ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور ترامپ، حملات علیه ایران را آغاز کردند.

منبع: کویت تایمز، گاردین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مذاکرات صلح ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۱:۵۲ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
سرداران دیپلماسی همچنان به مذاکره و حسن نیت ادامه بدید و آمریکا و صهیون رو از بیچارگی رهایی بدید...!!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
خفه شونانجیب بیشرف حقه باز.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
جوان
۲۳:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بیشرف ، درد بی درمان بگیری تراپ حرام زاده
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این وحشی کله زرد (بلانسبت سگ) دیگه داره حوصله مارو سر میبره... ما از ظرفیت‌هایمان به خوبی استفاده نکردیم و این می‌تواند یکی از دلایل پررویی دشمن باشد. باید در ساعات آینده از بعضی از سلاح‌های مربوط به عمق بازدارندگی رونمایی کنیم. حمله زمینی و اِشغال برخی کشورک های هم‌پیمان دشمن و حملات سهمگین و بی امان به اسرائیل را در اولویت قرار دهید.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
گور به گور بشی ترامپ جنایتکار دلال بی غیرت
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
انشالله رخ در نقاب خاک بکشی
پدوفیل بزرگ
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
راستش را بخواهید مردم دیگه خسته‌ شده‌اند از این بلاتکلیفی و برنامه‌های صدا و سیما که همش رجزخوانی و شعارهای تو خالی و ....
۱۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۰ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
مردم خسته نشدند، ضمنا این جنگ هم نباید اینقدر طول می‌کشید با قبول آتش بس فرسایشی کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خب مردک تو چکار ایران داریییییییییی از اون سر دنیا امام مون که شهید کردییی دیگه چی میخوایی مردک
۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مرتیکه خودشم نمیدونه چی میگه
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ تا ده روزه دیگه کارش تمامه
۲۱:۰۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تجربه تهدید زیرساخت ها به ما میگه اگر مثل قبل چیزی امضا کنیم دوتا پیروزی به ترامپ میدیم یکی بازار هوش مصنوعی که جمعه اتفاق میفته و دوم ذخایر سوخت آمریکاست که تا الان تونستن مدیریت کنند ولی به زودی قیمت ها منفجر میشه ما باید با تهدید بیشتر پاسخ بدیم ان شاالله اگر اینجور عمل کنیم پیروزی بزرگ تا ده روزه دیگر قطعی است .
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اثرات بمب اتم نداشتنمون هست که هرروز داریم انواع تهدیدها میشیم.
۴
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چه بهتر
این نادان فقط زبان زور میفهمد جهان باید درست حسابی متوجه بشه ایران قدر قدرت یعنی
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بسم الله بیا جنگ
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پیر خرفت نفهم انشاالله ذلیل میشوی
۵
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
واشنگتن دی سی باش زنگ میزنه
۱
۹
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۱۲
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