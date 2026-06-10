باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنگطلب آمریکا بدون اشاره به زیادهخواهیهای واشنگتن در گفتوگوهای آتشبس، ادعا کرد که ایران «برای مذاکره و حصول توافق خیلی دیر کرده» و در نتیجه «باید تاوان آن را بپردازد».
او مشخص نکرد که قصد انجام چه اقدامی را دارد، اما ارتش آمریکا طی یک روز گذشته به برخی اهداف در ایران از جمله پدافند هوایی و سایتهای راداری در نزدیکی خلیج فارس حمله کرده است. همچنین مشخص نیست که این موضوع چه معنایی برای تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ دارد، چرا که ترامپ پیش از این اصرار داشت که میتوان به توافقی دست یافت.
پیش از این، «تری یینگست» خبرنگار فاکس نیوز گفت که امروز صبح به وقت محلی، تلفنی با ترامپ صحبت کرده و او گفته است که به صدور دستور حمله علیه نیروگاهها و پلهای ایران «نزدیک» شده است.
کارشناسان میگویند چنین حملاتی به زیرساختهای ایران میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
ترامپ به یینگست گفت که ایرانیها در مذاکرات، آمریکا را تحت فشار قرار میدهند و پس از تبادل حملات اخیر بین دو کشور، واشنگتن «ممکن است به حملات جدید ادامه دهد».
حملات اخیر پس از آن رخ میدهد که ترامپ از سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در روز دوشنبه خبر داد.
در ادامه، سنتکام روز سهشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا، ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به دستور ترامپ، حملات علیه ایران را آغاز کردند.
منبع: کویت تایمز، گاردین