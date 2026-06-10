باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به آقای صادیر جاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان با تبریک انتخاب این کشور به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۸-۲۰۲۷، این موفقیت را نشان دهنده اعتماد و احترام جامعه بین‌المللی به نقش سازنده قرقیزستان در عرصه بین المللی و منطقه‌ای دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با خرسندی این موفقیت را ارج نهاده و اطمینان دارد حضور جمهوری قرقیزستان در شورای امنیت، به تقویت انعکاس دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کشور‌های در حال توسعه و مناطق در حال ظهور، از جمله آسیای مرکزی، در فرایند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی کمک کرده و در جهت تحکیم صلح، ثبات و توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای و جهانی موثر خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«جناب آقای صادیر جاپاروف

رئیس جمهور محترم قرقیزستان



با کمال مسرت انتخاب کشور دوست و برادر جمهوری قرقیزستان، به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۸ - ۲۰۲۷ را به جناب عالی، دولت و ملت‌تان صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

این موفقیت نشان دهنده اعتماد و احترام جامعه بین‌المللی به نقش سازنده جمهوری قرقیزستان در عرصه‌های بین المللی و منطقه‌ای و بیانگر ظرفیت آن کشور برای مشارکت موثر در پیشبرد اهداف و اصول منشور ملل متحد است.

جمهوری اسلامی ایران با خرسندی این موفقیت را ارج نهاده و اطمینان دارد جمهوری قرقیزستان در چارچوب مسئولیت‌های خود در شورای امنیت، در راستای تقویت اصول و اهداف منشور ملل متحد، حمایت از حقوق بین الملل، گسترش همکاری‌های سازنده میان کشور‌ها و ارتقای نقش گفت‌و‌گو و تفاهم در حل وفصل مسائل بین‌المللی ایفای نقش خواهد نمود.

همچنین اطمینان داریم حضور جمهوری قرقیزستان در شورای امنیت، به تقویت انعکاس دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کشور‌های در حال توسعه و مناطق در حال ظهور، از جمله آسیای مرکزی، در فرایند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی کمک کرده و در جهت تحکیم صلح، ثبات و توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای و جهانی موثر خواهد بود.

امیدوارم این موفقیت، زمینه ساز گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها و رایزنی‌های دو کشور در عرصه‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و سربلندی مردم جمهوری قرقیزستان را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»