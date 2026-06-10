باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در ادامه برنامهریزیهای خود برای حفظ شاکله اصلی تیم، پیشنهادهای اولیه خود را جهت تمدید قرارداد برخی از بازیکنان کلیدی در اختیار آنها قرار دادهاند.
مسئولان باشگاه استقلال طی روزهای اخیر مذاکرات اولیه را با چند بازیکن اصلی آغاز کرده و پیشنهادهای مالی و قراردادی خود را به صورت رسمی به آنها ارائه دادهاند، اما تاکنون پاسخ نهایی از سوی بازیکنان دریافت نشده است.
در همین راستا، فضای مذاکرات در وضعیت انتظار قرار دارد و دو طرف در حال بررسی شرایط پیشنهادی هستند. گفته میشود برخی از بازیکنان برای تصمیمگیری نهایی، نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی پیشنهادها و شرایط فصل آینده خود هستند.
با این حال، مدیران استقلال امیدوارند بتوانند در نهایت با جلب رضایت بازیکنان مدنظر، بخش مهمی از ترکیب اصلی تیم را برای فصل آینده حفظ کرده و از خروج مهرههای تأثیرگذار جلوگیری کنند.
باشگاه استقلال معتقد است حفظ ثبات در ترکیب فعلی میتواند نقش مهمی در موفقیت این تیم در رقابتهای پیشرو داشته باشد و به همین دلیل مذاکرات تمدیدی همچنان در دستور کار جدی مدیران قرار دارد.