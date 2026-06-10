باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدهادی سبحانیان در جمع‌اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح دستاوردهای سازمان در حوزه سیستمی کردن فرایندهای مالیاتی و تقویت رویکرد محاسبه سیستمی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور از رهگذر اتخاذ رویکرد محاسبه سیستمی و سیستمی کردن فرایندهای مالیاتی تلاش کرده است تحقق اهداف بودجه ای را با رعایت عدالت و تعمیق حس عدالت در مودیان دنبال کند و با کاهش اصطکاک بین مودیان و نظام مالیاتی به بهبود تجربه مودیان از مواجهه با نظام مالیاتی کمک کند.

رییس‌کلسازمان با تشریح رویکرد سازمان در بهره گیری از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و به کارگیری رویکرد محاسبه سیستمی گفت: این رویکرد در سال گذشته باعث شد ۹۶ درصد از مشاغل با استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به ارایه اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند و پرونده مالیات عملکرد آنها مورد محاسبه سیستمی قرار گیرد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۰۰ درصد پرونده‌های املاک اجاری نیز به صورت سیستمی حسابرسی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، میزان پرونده‌های اشخاص حقوقی که توسط عامل انسانی مورد رسیدگی قرار گرفته است کاهش قابل توجهی داشته است. رسیدگی پرونده‌های اشخاص حقوقی توسط عامل انسانی از ۶۶ درصد (به نسبت کل پرونده‌های اشخاص حقوقی) در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به استقرار کامل سامانه مودیان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۱.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیک (شامل صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲) و بیش از ۳ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ (رسید دستگاه‌های کارتخوان) در سامانه مودیان صادر شده است که این رقم در مقایسه با ۲۵۰ میلیون صورتحساب ماهانه در سال ۱۴۰۲، گواه جهشی مهم در این حوزه ا

وی با مرور فرایند تدریجی که در چند سال گذشته در خصوص حذف صورتحساب کاغذی اتخاذ شده بود، گفت: نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد در دوره تابستان ۱۴۰۱ به صفر درصد در دوره زمستان ۱۴۰۴ رسیده است.

سبحانیان با تاکید بر اینکه استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک بازی دو سر برد برای نظام مالیاتی و مودیان است گفت: بسیاری از چالش‌هایی که در فرایند‌های سنتی و غیرهوشمند مالیات ستانی گریبانگیر نظام مالیاتی و مودیان بود در حال محو شدن است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اختلاف رویه در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات اشاره کرد. در حال حاضر با تعریف حدود ۴ میلیون شناسه کالا و خدمت و نرخ‏گذاری برای آنها این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزایش استرداد مالیات به مودیان را از دیگر اولویت‌های مورد تاکید خود در سازمان برشمرد و گفت: مدت زمان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی در حال حاضر به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.

وی افزود: در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، علی‌رغم شرایط خاص کشور و کاهش درآمد‌های مالیاتی، استرداد مالیات به فعالان اقتصادی ۳۶۱ درصد افزایش داشته است.

در این نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران نیز طی سخنانی به بیان دغدغه ها، مشکلات و سوالات خود پرداختند که علاوه بر رییس‌کل سازمان، جمعی از مدیران حاضر در نشست پاسخگوی سوالات آنها بودند.

گفتنی است در این نشست، محمدتقی پاکدامن، رییس شورای عالی مالیاتی؛ محمد علی مختاری، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی؛ محمد هاشمی دهقی، مدیرکل دفترحسابداری، وصول و استرداد مالیاتی و محمد امین بوجاری، دستیار رییس‌کل سازمان در حوزه بهبود فرایند‌های مالیاتی پاسخگوی سوالات اعضای مجمع کارآفرینان بودند.

برگزاری سه میز خدمت جداگانه توسط رییس‌کل و مدیران نظام مالیاتی نیز از دیگر اهداف این نشست هم اندیشی بود که با هدف پیگیری و رفع مشکلات اعضای مجمع کارآفرینان ایران صورت گرفت.