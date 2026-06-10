باشگاه خبرنگاران جوان - دویست و سی و ششمین نشست هیات رییسه کمیته ملی پارالمپیک صبح امروز به ریاست غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، برگزار شد.
در این نشست، با تصویب اعضای هیات رییسه کمیته ملی پارالمپیک، تیم بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان میتواند در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا حضور پیدا کند.
بر اساس مصوبه پیشین هیئت رئیسه، اعزام ورزشکاران زن به بازیهای پاراآسیایی ناگویا در رشتههای انفرادی منوط به برخورداری از شانس کسب جایگاه چهارم و بالاتر بود. با این حال، اعضای هیئت رئیسه در نشست صبح امروز با بازنگری در این سیاست، مقرر کردند رشتههای تیمی بانوان نیز در صورت برخورداری از شانس قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر بازیها، امکان اعزام به ناگویا را داشته باشند.
بر همین اساس، تیم بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان، جواز حضور در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا را دریافت کرد.
در این نشست، حمید علیصمیمی دبیرکل، سیدمحمد پولادگر نایبرئیس، مریم کاظمیپور نایبرئیس بانوان، جلیل کوهپایهزاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، محمد بابایی سرپرست فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان، امیر ماندگارفرد بازرس، محمدحسن پاسوار دستیار و مشاور رئیس، حامد میرزاحسینی خزانهدار، علی کشفیا، هادی رضایی، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری و رقیه الهکرمی اعضای هیئت رئیسه، صادق بیگدلی رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک و رسول ضابطیان مسئول حوزه ریاست بصورت حضوری و برخط حضور داشتند.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) با حضور حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.