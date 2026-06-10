مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: طی سال زراعی جاری ودر شرایط مطلوب تولید ۶۴ هزار تن گندم در میاندوآب پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - رضا مقدم مدیر جهادکشاورزی میاندوآب با اشاره به سطح زیرکشت گندم و کلزا طی سال زراعی جاری در میاندوآب گفت: پیش بینی می شود در شرایط مطلوب بیش از ۶۴ هزار تن گندم و ۸۸۰ تن کلزا در این اراضی تولید شود که لازم است دستگاه‌های اجرایی برای برداشت و خرید تضمینی این محصولات آمادگی کامل داشته باشند.

وی بر لزوم همکاری نهادهای ذی‌ربط در اجرای مطلوب خرید تضمینی و جلوگیری از خروج گندم از شهرستان، تجهیز و آماده‌سازی مراکز خرید، ایجاد مرکز خرید روباز در روستای سرچنار با کد مرکز خرید شهریکندی تاکید کرد و افزود: برای خرید مناسب این محصول زراعی، بازدید مستمر کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی از مراکز خرید و معرفی عاملان خرید توسط اداره تعاون روستایی برای مراکز خرید شهریکندی و سیمینه باید صورت گیرد.

مقدم  یادآور شد: بازدید و تأیید مراکز خرید پیش از آغاز تحویل محصول توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، اتخاذ تمهیدات لازم برای خرید کلزا توسط اداره تعاون روستایی، تأمین به‌ موقع سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی در فصل برداشت و انجام سرویس و آماده‌سازی کمباین‌ها در اسرع وقت به منظور صدور کارت معاینه فنی از ضرورتهایی است که لازم است در روند خرید محصولات زراعی مورد توجه قرارگیرد.

برچسب ها: تولید گندم ، جهاد کشاورزی
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