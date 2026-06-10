باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان بسکتبال با ویلچر به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و تیم ملی کشورمان با نام شهید جاویدالاثر ناو دنا، شهید رضا رک‌جان، در سومین دیدار گروهی خود به مصاف تیم لهستان رفت.

شاگردان بهروز سلطانی در این دیدار توانستند با نتیجه قاطع ۸۱ بر ۵۹ به برتری دست یافتند و توانستند با ایستادن در صدر گروه B و به دلیل نبود تیم چهارم در رده بندی گروه A، بدون بازی پلی آف، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به صورت مستقیم کسب کنند.

ملی پوشان کشورمان پیش از این نیز در دو دیدار نخست گروهی خود برابر تیم‌های سنگال و برزیل به برتری دست یافتند.

مسابقات شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان ۱۸ تا ۲۲ خرداد ماه به میزبانی شهر سوفانبوری تایلند در حال برگزاری است و چهار تیم از این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا صعود خواهند کرد.

مسابقات جهانی کانادا اولین گام کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است و نتایج تیم‌های آسیایی در این رقابت‌ها تعداد سهمیه مستقیم و غیرمستقیم قاره کهن را برای پارالمپیک لس‌آنجلس مشخص خواهد کرد.