شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از سرریز شدن نزولات آسمانی به داخل معابر و تخریب آن ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نزولات اسمانی باعث ابدار شدن چشمه وقنات خورشید در شمال غرب باباپیر مرکز دهستان کرزانرود از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان استان همدان که جای خوشحالی است. اما با توجه به اینکه این قنات در بافت اصلی روستا قرار گرفته، اب رها شده درمعابر وخیابان‌های مجاور تردد ورفت وامد را برای خانوار‌های ساکن در این منطقه وافراد پیر وبیمار سخت وبا مشکل مواجه شده که این ریب موضوع موجب جاری شدن آب به معابر و تخریب آن شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

مشکلات سرریز شدن چشمه و قنات خورشید

مشکلات سرریز شدن چشمه و قنات خورشید به داخل معابر از زبان شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: راه و شهرسازی ، سوژه خبری ، فرسودگی آسفالت
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
وضعیت نامناسب پیادروها در شرق تهران + فیلم
شهروندخبرنگار تویسرکان؛
تخریب معابر روستای «باباپیر» در اثر سیل گذشته/ چشم‌انتظاری ساکنان برای بازسازی + فیلم
نگاهی به سیل در نقاط مختلف استان خراسان رضوی از لنز دوربین شهروند خبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حضور باصلابت مردم انقلابی شهر کیاکلا در تجمعات اقتدار و مقاومت + فیلم
مشکلات سرریز شدن چشمه و قنات خورشید به داخل معابر از زبان شهروندخبرنگار
تجدید میثاق با آرمان‌ها، تکریم مادران و حافظان قرآن صالح آبادی در میدان اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم
آخرین اخبار
حضور باصلابت مردم انقلابی شهر کیاکلا در تجمعات اقتدار و مقاومت + فیلم
مشکلات سرریز شدن چشمه و قنات خورشید به داخل معابر از زبان شهروندخبرنگار
تجدید میثاق با آرمان‌ها، تکریم مادران و حافظان قرآن صالح آبادی در میدان اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم
صد و یکمین اجتماع عظیم مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
گلایه وراث از تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان
نگرانی رانندگان جاده روستای رومه به میغان از فرسودگی آسفالت
ایستادگی و صلابت مردم انقلابی آبدان در میدان مقاومت + عکس و فیلم
خروش انقلابی مردم خاورشهر در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس