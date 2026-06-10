شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از سرریز شدن نزولات آسمانی به داخل معابر و تخریب آن ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نزولات اسمانی باعث ابدار شدن چشمه وقنات خورشید در شمال غرب باباپیر مرکز دهستان کرزانرود از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان استان همدان که جای خوشحالی است. اما با توجه به اینکه این قنات در بافت اصلی روستا قرار گرفته، اب رها شده درمعابر وخیابان‌های مجاور تردد ورفت وامد را برای خانوار‌های ساکن در این منطقه وافراد پیر وبیمار سخت وبا مشکل مواجه شده که این ریب موضوع موجب جاری شدن آب به معابر و تخریب آن شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

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