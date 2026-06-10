پرواز رشت به استانبول و بالعکس از امروز برای نخستین بار در فرودگاه سردار جنگل گیلان برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسیر پروازی مستقیم استانبول – رشت امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه) راه‌اندازی شد و استانبول به جمع مقاصد فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت پیوست. این مسیر که در راستای توسعه ارتباطات هوایی، تقویت صنعت گردشگری و گسترش تعاملات اقتصادی استان گیلان برقرار شده است، از این پس به صورت هفتگی در مسیر رشت - استانبول و بالعکس انجام خواهد شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در حاشیه راه اندازی این مسیر پروازی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت گفت: توسعه مسیر‌های پروازی داخلی و خارجی یکی از الزامات تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی استان است و گیلان به دلیل ظرفیت‌های کم‌نظیر خود در حوزه گردشگری، نیازمند ارتباطات هوایی گسترده‌تر با کشور‌های منطقه است. او با بیان اینکه پرواز‌های فرودگاه رشت پس از دوره‌ای کاهش، بار دیگر به شرایط عادی و حتی فراتر از آن بازگشته است، افزود: خوشبختانه روند پرواز‌های داخلی و خارجی این فرودگاه رو به افزایش بوده و امروز شاهد گسترش مقاصد بین‌المللی آن هستیم.

استاندار گیلان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای فرودگاه رشت تصریح کرد: پس از برقراری پرواز‌های عراق، آستراخان روسیه و راه‌اندازی مسیر استانبول، پرواز به ایروان نیز در دستور کار قرار دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مناسبات گردشگری، تجاری و اقتصادی گیلان با کشور‌های همسایه باشد. حق‌شناس هدف از توسعه پرواز‌های خارجی را تقویت صنعت گردشگری، تسهیل سفر شهروندان و افزایش تعاملات اقتصادی استان اعلام کرد و گفت: تلاش ما این است که فرودگاه رشت علاوه بر ارائه خدمات به مردم گیلان، به استان‌های همجوار نیز خدمات‌رسانی کند تا شهروندان غرب مازندران، اردبیل و بخشی از قزوین بتوانند از ظرفیت‌های این فرودگاه برای سفر به کشور‌های همسایه بهره‌مند شوند.

راه‌اندازی مسیر مستقیم رشت –استانبول، علاوه بر تسهیل سفر شهروندان، فرصت‌های جدیدی را برای جذب گردشگران خارجی، افزایش تبادلات تجاری و بهره‌گیری از موقعیت راهبردی گیلان در کریدور‌های منطقه‌ای فراهم می‌کند. فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت طی سال‌های اخیر روندی رو به رشد در توسعه پرواز‌های داخلی و خارجی داشته است. بر اساس آمار‌های عملیاتی، تعداد پرواز‌های هفتگی این فرودگاه از حدود ۱۲۰ پرواز به بیش از ۲۵۰ پرواز در هفته تا پیش از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته بود و پس از ازسرگیری پرواز‌های داخلی و خارجی، بار دیگر در زمره فعال‌ترین فرودگاه‌های کشور قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان