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باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الجزیره به نقل از دو مقام قطری که نام آنها فاش نشده، گزارش داد که هیئتی از قطر برای «نهایی کردن» توافق به تهران سفر کرده است.
این مقامات میگویند که انتظار میرود هیئت قطری با مقامات ارشد ایران دیدار کنند تا «درباره وضعیت منطقه صحبت کرده و شکافهای باقیمانده را برطرف کنند».
این در حالی است که ترامپ تهدیدهای خود را برای بمباران زیرساختهای غیرنظامی ایران تجدید کرده و ساعتی پیش مدعی شد که تهران برای رسیدن به توافق «خیلی دیر» اقدام کرده است.
پیش از این، «تری یینگست» خبرنگار فاکس نیوز گفت که امروز صبح به وقت محلی، تلفنی با ترامپ صحبت کرده و او گفته است که به صدور دستور حمله علیه نیروگاهها و پلهای ایران «نزدیک» شده است.
منبع: الجزیره