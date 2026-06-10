سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.  

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برخورد‌های ناشایست صورت‌گرفته با بازیکنان و اعضای کارد فنی تیم‌های فوتبال برخی کشور‌ها در مبادی ورودی آمریکا نوشت: «فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملت‌ها است نه بهانه‌ای برای بازکردن صندوق کینه‌ها و گشودن عقده‌ها بنا به امر دولتمردان.

جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها. 

همزمان با انتشار گزارش‌های رفتار‌های ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و میهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکی‌ها از تیم‌های فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاه‌های باشکوه و بزرگنمایی‌های سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده می‌شود.

اعتبار یک میزبان را نه صرفاً امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی می‌سازد که برای فوتبال به آن کشور می‌آیند.»

برچسب ها: وزارت امورخارجه ، جام جهانی فوتبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
عنوان سیرک جهانی بهتر و متناسب تر است تا جام‌جهانی
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