باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برخورد‌های ناشایست صورت‌گرفته با بازیکنان و اعضای کارد فنی تیم‌های فوتبال برخی کشور‌ها در مبادی ورودی آمریکا نوشت: «فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملت‌ها است نه بهانه‌ای برای بازکردن صندوق کینه‌ها و گشودن عقده‌ها بنا به امر دولتمردان.

جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.

همزمان با انتشار گزارش‌های رفتار‌های ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و میهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکی‌ها از تیم‌های فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاه‌های باشکوه و بزرگنمایی‌های سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده می‌شود.

اعتبار یک میزبان را نه صرفاً امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی می‌سازد که برای فوتبال به آن کشور می‌آیند.»