باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعتراف شهروند صهیونیست به شکست در برابر ایران + فیلم

شهروندان صهیونیست معتقدند که در برابر ایران دچار شکست شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از جنگ اخیر، شهروندان صهیونیست معتقدند که رژیم اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران دچار شکست شده است.

مطالب مرتبط
اعتراف شهروند صهیونیست به شکست در برابر ایران + فیلم
young journalists club

سیلی حقیقت به روایت تل‌آویو + فیلم

اعتراف شهروند صهیونیست به شکست در برابر ایران + فیلم
young journalists club

تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم

اعتراف شهروند صهیونیست به شکست در برابر ایران + فیلم
young journalists club

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم
۷۰۲

پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم
۶۵۴

ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم
۶۵۰

پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
رازهای فساد ترامپ + فیلم
۶۳۵

رازهای فساد ترامپ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
نقش عربستان سعودی در حمله اخیر آمریکا به ایران + فیلم
۵۴۳

نقش عربستان سعودی در حمله اخیر آمریکا به ایران + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha