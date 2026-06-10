اعتراف شهروند صهیونیست به شکست در برابر ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af \u0627\u062e\u06cc\u0631\u060c \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n