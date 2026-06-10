فاکس نیوز مدعی شد که آمریکا و ایران علیرغم تشدید تنش‌ها به مذاکره ادامه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز، روز چهارشنبه، علیرغم تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تشدید حملات ادامه یافته است.

این کانال به نقل از این مقام مدعی شد: «مذاکرات همچنان ادامه دارد» و افزود که واشنگتن به اعمال «فشار حداکثری برای رسیدن به توافق» ادامه خواهد داد.

پیش از این، روز چهارشنبه، ترامپ به فاکس نیوز گفته بود که آماده است دستور حملات جدید به ایران را با هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها صادر کند.

رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین مدعی شد که ایران برای مذاکره در مورد توافق صلح "خیلی دیر" اقدام می‌کند و اکنون باید "هزینه آن را بپردازد."

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، آتش بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از ۳۶۵ روز سال یک روز را بخاطر احترام گذاشتن به شعور این ملت قرار دهید و بگویید در آن روز مذاکره نمی کنیم . یعنی میشود .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بلید برای همیشه با آمریکا واسرائیل با زبان موشک حرف بزنیم .
بایدذانتقام تمام دانشمندان ورهبری و فرماندهان عزیزمان را با ترور غرق ناوهای آمریکایی واسرائیل بگیریم.
ما با آمریکا و اسرائیل پدرکشی داریم و تنها حرف ما انتقام از آنهاست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکرات سم کامل است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این جمله فقط برای دلخوشی ساده‌لوحان است و بس، از مذاکره هیچ آبی برای ملت گرم نمبشـه بفهمید لطفا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
احتمال حمله آمریکا به ایران در روزهای آینده
در غفلت کشورها ومشغولیت مردم جهان به بازیهای جام جهانی وجود دارد لذا ما باید آماده تر از هر زمانی باشیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از صبح بیدار میشین دارین به توافق نزدیک میشین،همچین که هوا تاریک میشه آتیش بازی رو شروع میکنین،این وضعیتی که درست کردین فقط به ضرر مردمه،هر یک روزی که داره اینطوری میگذره یک روز از عمر مردم داره کمتر میشه،بر باعث و بانیش لعنت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بله بر باعث و بانی وطن فروش لعنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بر آمریکا و اسرائیل کودک کش لعنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایران در موضع قدرت قرار دارد و شما نمی توانید تعیین تکلیف کنید.
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