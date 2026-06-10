باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز، روز چهارشنبه، علیرغم تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تشدید حملات ادامه یافته است.

این کانال به نقل از این مقام مدعی شد: «مذاکرات همچنان ادامه دارد» و افزود که واشنگتن به اعمال «فشار حداکثری برای رسیدن به توافق» ادامه خواهد داد.

پیش از این، روز چهارشنبه، ترامپ به فاکس نیوز گفته بود که آماده است دستور حملات جدید به ایران را با هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها صادر کند.

رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین مدعی شد که ایران برای مذاکره در مورد توافق صلح "خیلی دیر" اقدام می‌کند و اکنون باید "هزینه آن را بپردازد."