تیم ملی آلمان این بار با قدرتی بیشتر از دوره‌های قبل خواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال آلمان با آمادگی بالا در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر می‌شود و این بار با قدرتی بیشتر از دوره‌های قبل خواهد آمد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی آلمان ، حواشی فوتبال
خبرهای مرتبط
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
واکنش باشگاه پرسپولیس به حضور خداداد عزیزی در این تیم
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد دانشجویان جهان با ۷ مدال طلا
۲ گزینه روی میز تیم ملی برای برگزاری آخرین حریف تدارکاتی
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
آخرین اخبار
تقوی: «ما می‌توانیم» / برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد دانشجویان جهان با ۷ مدال طلا
آخرین وضعیت مصدومیت نیمار جونیور
۲ گزینه روی میز تیم ملی برای برگزاری آخرین حریف تدارکاتی
واکنش باشگاه پرسپولیس به حضور خداداد عزیزی در این تیم