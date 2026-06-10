\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0622\u0645\u062f.\n