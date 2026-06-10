باشگاه خبرنگاران جوان - سعدی نقشبندی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود اظهار کرد: توسعه کشت پاییزه نخود به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر برای افزایش تولید و بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، کاروان‌های ترویجی کشاورزی فعالیت خود را در شهرستان‌های مختلف استان آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در گذشته عمده کشاورزان کردستانی نخود را در فصل بهار کشت می‌کردند، اما نتایج تحقیقات علمی و تجربه مزارع الگویی در سال‌های اخیر نشان داده است که کشت پاییزه یا «نخود انتظاری» از نظر عملکرد و بهره‌وری نتایج مطلوب‌تری به همراه دارد. همین موضوع موجب استقبال روزافزون کشاورزان از این شیوه کشت شده است.

نقشبندی با بیان اینکه کردستان یکی از قطب‌های اصلی تولید نخود در کشور به شمار می‌رود، گفت: در حال حاضر حدود ۷۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت نخود قرار دارد و سالانه حدود ۳۲ هزار تن محصول از این سطح برداشت می‌شود. بر این اساس، کردستان رتبه سوم تولید نخود کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: کارشناسان و مروجان کشاورزی در قالب کاروان‌های ترویجی با حضور میدانی در مزارع و ارتباط مستقیم با بهره‌برداران، آموزش‌های لازم درباره روش‌های نوین کاشت، مدیریت مزرعه، کنترل علف‌های هرز و استفاده از فناوری‌های جدید کشاورزی را ارائه می‌کنند.

وی یکی از مهم‌ترین مزایای کشت پاییزه نخود را بهره‌گیری از نزولات جوی و استفاده از «آب سبز» عنوان کرد و افزود: در این روش، گیاه از بارندگی‌های پاییز، زمستان و بهار استفاده می‌کند که علاوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح، موجب کاهش فشار بر منابع آبی و پایداری تولید در شرایط تنش‌های اقلیمی می‌شود.

نقشبندی توسعه کشت پاییزه نخود را از برنامه‌های راهبردی بخش کشاورزی استان دانست و تأکید کرد: این برنامه در راستای تحقق کشاورزی پایدار، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کشور دنبال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت کاروان‌های ترویجی و مشارکت فعال کشاورزان، روند توسعه کشت پاییزه نخود در کردستان شتاب بیشتری گرفته و زمینه افزایش تولید این محصول مهم و راهبردی فراهم شود.

منبع:جهادکشاورزی کردستان