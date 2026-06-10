فدراسیون جهانی ژیمناستیک در سایت خود نام سیدمحمد شروین اسبقیان را به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک ایران درج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آذر سال گذشته زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک با حکم تعلیق قضایی از ریاست فدراسیون کنار گذاشته شد و وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد.

پس از آنکه فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را به رسمیت نشناخت نرگس اینچه درگاهی نایب رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شد.

۲۲ اردیبهشت مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد و وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. پس از آنکه نام نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون ثبت نشد، فدراسیون جهانی پس از مکاتباتی که با فدراسیون ایران داشت نام سید محمد شروین اسبقیان را به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک ایران در سایت خود ثبت کرد.

این در حالی است که کماکان نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر فدراسیون ایران در فدراسیون جهانی ثبت است.

اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، فدراسیون جهانی ژیمناستیک ، شروین اسبقیان ، ژیمناستیک
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