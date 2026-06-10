سیاست حمایتی از کشاورزان در فارس، توانست انگیزه کشاورزان را برای ۳ برابر کردن سطح زیر کشت گلرنگ برانگیزد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برنامههای حمایتی پیش بینی شده برای ساماندهی بازار این محصول، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، همزمان با آغاز فصل برداشت، خرید نقدی گلرنگ به قیمت هر کیلوگرم ۹۰ هزار تومان توسط اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران و با مباشرت شرکت توسعه کشت دانههای روغنی فارس صورت خواهد گرفت.
او افزود: مجموع سطح زیر کشت گلرنگ در کشور به ۱۴ هزار و ۸۵۲ هکتار رسیده که از این میزان، ۷ هزار و ۵۱۹ هکتار به کشت آبی و ۷ هزار و ۳۳۳ هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.
بهجت حقیقی تأکید کرد: استان فارس با ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گلرنگ (شامل ۴ هزار و ۲۲۰ هکتار آبی و ۳ هزار و ۲۸۰ هکتار دیم)، با فاصلهای چشمگیر در جایگاه نخست استانهای تولیدکننده این محصول قرار دارد و هماکنون رکورددار سطح کشت گلرنگ در کشور محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: پارسال سطح زیر کشت گلرنگ در استان فارس ۲ هزار و ۳۴۳ هکتار بود که امسال با افزایشی بیش از ۳.۲ برابری به ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است. این رشد چشمگیر بیانگر استقبال کشاورزان، برنامهریزی فنی مناسب و ظرفیت بالای اقلیمی استان برای توسعه این محصول کمآببر و راهبردی است.
بهجت حقیقی با اشاره به عملکرد پارسال استان، یادآور شد: فارس در پارسال با تولید یک هزار و ۹۰۳ تن گلرنگ، رتبه دوم کشور را از آن خود کرده بود؛ اما با توجه به افزایش قابلتوجه سطح زیر کشت در امسال، پیشبینی میشود این استان رتبه نخست تولید گلرنگ کشور را نیز به دست آورد.
او، گلرنگ را یکی از محصولات کلیدی و ارزشمند در مسیر توسعه کشتهای جایگزین و تأمین دانههای روغنی عنوان کرد و گفت: افزایش سطح زیر کشت این محصول، افزون بر کمک به خودکفایی در تولید دانههای روغنی، در مدیریت بهینه منابع آبی نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
بهجت حقیقی، این سیاست حمایتی را عاملی مهم در دلگرمی کشاورزان و افزایش انگیزه آنها برای گسترش کشت گلرنگ دانست و ادامه داد: اطمینان از خرید محصول با قیمت مناسب، تأثیری کلیدی در پایداری تولید و تداوم حضور کشاورزان در این زنجیره دارد.