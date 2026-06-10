باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز چهارشنبه در رویداد تخصصی پیامد‌های زیست محیطی جنگ و تاب آوری اقتصادی اظهار داشت: تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد مستندسازی خسارات محیط زیستی در جنگ خلیج فارس (عراق و کویت) به کویت امکان داد تا غرامت دریافت کند. در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست مستندسازی خسارت‌های محیط زیستی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را برای عرصه‌های طبیعی به پایان رسانده که رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) برآورد شده و جزئیات آن به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال شده است.

وی افزود: به دلیل گرمای هوا در آن مقطع، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در عرصه‌های طبیعی رخ داد. در حال حاضر کار مستندسازی خسارت‌های جنگ تحمیلی رمضان نیز در دست انجام است.

انصاری با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: مکاتبات متعددی با وزرای محیط زیست کشور‌های منطقه خلیج فارس، دبیرکل سازمان ملل متحد و ۱۱ نهاد زیست‌محیطی ذیل این سازمان انجام شد. هرچند خروجی این تلاش‌ها به بیانیه‌ای خنثی از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) منجر شد که بدون اشاره به کشور مهاجم، صرفاً طرفین را به صلح دعوت کرد، اما روند پیگیری‌های حقوقی ما همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم در فرآیند بازسازی‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، افزود: توجه به ظرفیت‌های زیست‌بومی، ارزیابی ریسک، در نظر گرفتن محدودیت منابع آب در واگذاری‌های جدید و جانمایی درست صنایع و سکونتگاه‌ها از الزامات اساسی توسعه در دوره جدید است.

انصاری با اشاره به نگاه ویژه پزشکیان به مقوله محیط زیست و توسعه پایدار بیان داشت: دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را پیش می‌برد که با وجود موانع سنگین، فشار‌های اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و تحمیل دو جنگ، توجه ویژه‌ای به مسائل زیست‌محیطی داشته است.

وی ادامه داد: نگاه رئیس‌جمهور به توسعه پایدار و انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار جدی و بر پایه عدالت است؛ وجود بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در اکثر نقاط کشور، توسعه انرژی خورشیدی را به عنوان یک انرژی پاک به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. همان‌طور که رییس جمهور بر عدالت در توزیع منابع میان اقوام و قومیت‌ها تاکید دارند، در حوزه محیط زیست نیز معتقدند تمامی بخش‌های کشور باید دسترسی عادلانه‌ای به مواهب طبیعی داشته باشند.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر رابطه مستقیم اقتصاد و محیط زیست گفت: شکنندگی منابع پایه و طبیعت، بی‌واسطه به شکنندگی اقتصادی و آسیب‌پذیری رفاه اجتماعی منجر می‌شود. تاب‌آوری اقتصادی در پیوند بسیار نزدیک با تاب‌آوری زیست‌محیطی و اجتماعی قرار دارد.

انصاری افزود: محیط زیست این قدرت را دارد که با جلب مشارکت و همکاری عمومی قاطبه مردم، سرمایه اجتماعی را بازسازی کند تا بتوانیم بر مشکلات متعدد این حوزه غلبه کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال از پیش‌قدم شدن اتاق بازرگانی تهران در محور‌های کلیدی همکاری مشترک با بخش دولتی گفت: توسعه صنایع بازیافت با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از ضرورت‌ها و اولویت‌های اصلی ماست.

انصاری تاکید کرد: کاهش مصرف محصولات پلاستیکی، به ویژه پلاستیک‌های یک‌بار مصرف که متأسفانه در دهه‌های اخیر به بخشی از سبک زندگی ایرانیان تبدیل شده، باید به طور جدی پیگیری شود.

وی اعلام آمادگی کرد که سازمان محیط زیست در زمینه‌هایی، چون پویش‌های اجتماعی پاکسازی، توسعه گردشگری پایدار و مدیریت مناطق چهارگانه تحت حفاظت، همکاری تنگاتنگی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواهد داشت.

منبع: ایرنا