باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های انرژی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به دنبال روش‌هایی برای مدیریت بهتر آشپزخانه باشند. در این میان، «آشپزی یکپارچه» و «کاهش پسماند غذایی» به عنوان دو راهکار ساده اما موثر، دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ روش‌هایی که نه تنها به صرفه‌جویی مالی کمک می‌کنند، بلکه سلامت خانواده و محیط زیست را نیز بهبود می‌بخشند.

بسیاری از مردم هنوز تصور می‌کنند صرفه‌جویی در آشپزی به معنای حذف مواد غذایی یا کاهش کیفیت غذاست، اما متخصصان تغذیه معتقدند مدیریت هوشمندانه مواد غذایی می‌تواند بدون آسیب به کیفیت سفره، هزینه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد. در این شیوه، بخش زیادی از دورریزهای معمول آشپزخانه دوباره وارد چرخه مصرف می‌شوند و پخت‌وپز نیز با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌گیرد.

آشپزی یکپارچه، روشی قدیمی با کاربردی مدرن

یکی از مهم‌ترین اصول آشپزخانه اقتصادی، «پخت‌وپز یکپارچه» یا همان Batch Cooking است، روشی که در آن بخشی از مراحل آشپزی به صورت یکباره و در حجم زیاد انجام می‌شود تا در روزهای بعد تنها بخش نهایی غذا آماده شود.

در این روش، خانواده‌ها می‌توانند حبوبات را یکجا بپزند، پیازداغ یا مایه ماکارونی را در حجم بالا آماده کنند و سپس آن‌ها را در بسته‌های کوچک داخل فریزر نگهداری کنند. این کار چند مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه زمان آشپزی روزانه کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه مصرف گاز و برق نیز کمتر می‌شود.

برای نمونه، روشن کردن چندباره اجاق گاز برای پخت جداگانه مواد غذایی، انرژی بیشتری نسبت به پخت همزمان مصرف می‌کند. همچنین استفاده مکرر از ظروف و تجهیزات آشپزی، هزینه استهلاک لوازم آشپزخانه را افزایش می‌دهد.

کارشناسان اقتصاد خانواده می‌گویند بسیاری از خانواده‌ها بدون آنکه متوجه باشند، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های پنهان آشپزخانه می‌کنند؛ هزینه‌هایی مانند مصرف بالای انرژی، خریدهای تکراری یا خراب شدن مواد غذایی در یخچال.

فریز کردن اصولی، کلید صرفه‌جویی واقعی

یکی از بخش‌های مهم آشپزی یکپارچه، فریز کردن صحیح مواد غذایی است. بسیاری از مردم مواد غذایی را در حجم زیاد منجمد می‌کنند اما هنگام مصرف مجبور می‌شوند همه بسته را باز کنند و بخشی از آن دوباره دور ریخته می‌شود.

متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند مواد غذایی در ظرف‌های کوچک و به اندازه مصرف یک وعده نگهداری شوند. این کار علاوه بر کاهش دورریز، زمان آماده‌سازی غذا را نیز کم می‌کند.

برای مثال، می‌توان لوبیا، نخود یا عدس پخته‌شده را در بسته‌های کوچک فریز کرد تا هنگام تهیه خوراک، آش یا سوپ تنها همان مقدار مورد نیاز استفاده شود. همین موضوع درباره پیازداغ، سبزی سرخ‌شده، آب مرغ یا مایه انواع خورش نیز صدق می‌کند.

از سوی دیگر، فریز کردن اصولی باعث حفظ بهتر کیفیت مواد غذایی می‌شود. اگر مواد غذایی چند بار یخ‌زدایی و دوباره منجمد شوند، هم ارزش غذایی آن‌ها کاهش می‌یابد و هم احتمال رشد باکتری‌ها بیشتر می‌شود.

دورریزهایی که دورریز نیستند

بخش زیادی از مواد غذایی که در آشپزخانه دور ریخته می‌شوند، در واقع هنوز قابل استفاده هستند. پوست میوه‌ها، ساقه سبزیجات و حتی برخی ریشه‌ها می‌توانند به مواد غذایی مفید و خوش‌طعم تبدیل شوند.

برای نمونه، ساقه کرفس، ریشه جعفری، پوست هویج یا بخش‌های اضافی قارچ را می‌توان در یک ظرف جمع‌آوری و فریز کرد. پس از پر شدن ظرف، این مواد با مقداری آب جوشانده می‌شوند و یک عصاره سبزیجات طبیعی و خانگی تولید می‌کنند؛ عصاره‌ای که هم سالم‌تر از نمونه‌های صنعتی است و هم هزینه‌ای تقریبا رایگان دارد.

بسیاری از عصاره‌های صنعتی موجود در بازار دارای مقدار زیادی نمک، چربی یا افزودنی‌های شیمیایی هستند. مصرف زیاد این مواد می‌تواند در بلندمدت خطر ابتلا به فشار خون و بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.

در مقابل، عصاره خانگی علاوه بر طعم طبیعی، بخشی از ویتامین‌ها و مواد معدنی سبزیجات را نیز حفظ می‌کند. حتی ساقه برخی سبزیجات مانند بروکلی یا جعفری، گاهی مواد مغذی بیشتری نسبت به بخش اصلی گیاه دارند.

پوست میوه‌ها، طعم‌دهنده‌های طبیعی و رایگان

پوست مرکبات یکی دیگر از بخش‌هایی است که معمولا دور ریخته می‌شود، در حالی که کاربردهای فراوانی دارد. پوست پرتقال، نارنگی یا لیمو را می‌توان خشک کرد و به عنوان طعم‌دهنده طبیعی در دمنوش‌ها، کیک یا غذا استفاده کرد.

همچنین پوست سیب نیز پس از خشک شدن، برای تهیه دمنوش‌های خانگی کاربرد دارد. این دمنوش‌ها علاوه بر عطر و طعم مناسب، می‌توانند جایگزین نوشیدنی‌های صنعتی پرشکر شوند.

برخی خانواده‌ها حتی از پوست مرکبات برای خوشبو کردن خانه یا تهیه شوینده‌های طبیعی استفاده می‌کنند، روشی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، مصرف مواد شیمیایی را نیز کمتر می‌کند.

خرید عمده، صرفه‌جویی یا اتلاف؟

خرید عمده یکی از روش‌های رایج کاهش هزینه است، اما اگر بدون برنامه انجام شود، می‌تواند به اتلاف مواد غذایی منجر شود. کارشناسان توصیه می‌کنند خانواده‌ها تنها مواد غذایی پرمصرف و قابل نگهداری را به صورت عمده خریداری کنند.

حبوبات، برنج، آرد یا سبزیجات قابل فریز شدن، گزینه‌های مناسبی برای خرید عمده هستند، اما خرید بیش از اندازه مواد فسادپذیر مانند میوه یا لبنیات، معمولا نتیجه معکوس دارد.

در واقع، راز موفقیت در آشپزخانه اقتصادی تنها خرید ارزان نیست، بلکه استفاده کامل از مواد غذایی است. حتی مواد غذایی گران‌قیمت نیز اگر بدون دورریز مصرف شوند، در نهایت مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهند بود.

کاهش پسماند غذایی، کمک به محیط زیست

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، حجم بزرگی از مواد غذایی تولیدشده در جهان هر سال دور ریخته می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر خسارت اقتصادی، فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌کند.

دورریز مواد غذایی به معنای هدررفت آب، انرژی، زمین کشاورزی و نیروی انسانی است. برای مثال، تولید هر کیلو سبزی یا میوه نیازمند مصرف مقدار زیادی آب و انرژی است و وقتی بخشی از آن بدون استفاده دور ریخته می‌شود، تمام این منابع نیز عملا هدر می‌روند.

به همین دلیل، کاهش پسماند غذایی تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه رفتاری مسئولانه در قبال محیط زیست محسوب می‌شود.

تغییر عادت‌ها، مهم‌تر از خرید وسایل گران‌قیمت

برخی تصور می‌کنند داشتن یک آشپزخانه مدرن و مجهز، رمز مدیریت اقتصادی است، در حالی که کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل، تغییر عادت‌های روزمره است.

برنامه‌ریزی برای وعده‌های غذایی، بررسی مواد موجود پیش از خرید، استفاده خلاقانه از باقی‌مانده غذاها و نگهداری صحیح مواد غذایی، تاثیر بسیار بیشتری نسبت به خرید تجهیزات گران‌قیمت دارد.

حتی عادت ساده‌ای مانند نوشتن فهرست خرید می‌تواند از خریدهای اضافی جلوگیری کند. همچنین مرتب‌سازی یخچال و قرار دادن مواد غذایی قدیمی‌تر در دسترس، احتمال خراب شدن آن‌ها را کاهش می‌دهد.

آشپزخانه‌ای سالم‌تر و کم‌هزینه‌تر

متخصصان تغذیه تاکید می‌کنند که آشپزی بدون پسماند تنها به معنای صرفه‌جویی مالی نیست، بلکه به سلامت خانواده نیز کمک می‌کند. استفاده کمتر از غذاهای آماده، عصاره‌های صنعتی و طعم‌دهنده‌های مصنوعی، میزان مصرف نمک و افزودنی‌های شیمیایی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، مصرف کامل سبزیجات و میوه‌ها باعث دریافت فیبر، ویتامین و مواد معدنی بیشتری می‌شود؛ موادی که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و سلامت بدن دارند.

در نهایت آشپزخانه اقتصادی بیش از آنکه به درآمد خانواده وابسته باشد، به شیوه مدیریت مواد غذایی مربوط است. با چند تغییر ساده در سبک آشپزی و نگاه متفاوت به دورریزها، می‌توان هم هزینه‌ها را کاهش داد، هم غذای سالم‌تری مصرف کرد و هم سهم کوچکی در حفاظت از محیط زیست داشت.

منبع: ایرنا