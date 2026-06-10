رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در قانون بودجه امسال تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی ۴.۵ میلیارد دلار است که با تولید داخل ۱.۵ میلیارد دلار آن صرفه‌جویی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: خواجه نصیر ۴۰ روز در قلعه الموت روی موضوعی متمرکز می‌شد و پس از آنکه به نتیجه می‌رسید، می‌گفت این ابناء الملوک ما هم باید همین را بگوییم که ابناء الملوک کجایند تا ببینند چه کار شگرفی در حوزه فناوری پیچیده پزشکی و دارو شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه دارو و تجهیزات پزشکی جزء مهمترین امکانات مورد نیاز کشور است که تامین آن از خارج و همچنین تامین ارز واردات آن در شرایط جنگ سخت است، ادامه داد: کار ارزنده‌ای در دولت چهاردهم انجام شده و اقدامات بسیار مهمی برای اتکا به فناوری‌های نوین با همت شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان دولت انجام خواهد شد و ادامه دارد که در حوزه پلاسما، سلول درمانی، انسولین، توسعه فناوری اطلاعات در بخش پزشکی، شیرخشک و ... بوده است آن هم در دوره‌ای که مردم درگیر جنگ بودند و اخبار خوب کمتری به آنها می‌رسید ولی این اتفاق خوبی بود که با همکاری وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و صندوق نوآوری انجام شد.

پورمحمدی تاکید کرد: در قانون بودجه ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که ۱.۵ میلیارد دلار آن را در داخل به تولید رسانده‌ایم و در مصرف ارز صرفه‌جویی شده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و دانشمند زیادی داریم که اگر با همین شرایط به پیش برویم نه تنها نیاز داخل تامین می‌شود بلکه مشکلات تامین ارز را برطرف خواهیم کرد اظهار داشت: امیدواریم گام بزرگی باشد که در این شرایطی که مردم پای کار نظام ایستادند، خدمات دولت هم صرفا در زمینه اقدامات روزمره نباشد و نیاز‌های تکنولوژی روز را نیز برطرف کند.

اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در سخنانی گفت: سال گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۵ همت از سوی صندوق نوآوری سرمایه‌گذاری کردیم که بخشی در حوزه تجهیزات پزشکی است و بخشی هم در زمینه تولید دارو‌های کمیاب از جمله انسولین و پلاسماست وزارت بهداشت هم در این زمینه همکاری خوبی با صندوق دارد ما در صندوق نوآوری صرفا تامین مالی می‌کردیم و سایر اقدامات را شرکت‌های دانش‌بنیان با هدایت وزارت بهداشت پیگیری می‌کردند.

در ادامه این نشست محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز درباره اقدامات دانش‌بنیان در حوزه سلامت گفت: محصولات منتج از پلاسما را امیدواریم تا پایان امسال به بالای ۵۰۰ هزار لیتر برسانیم در سال گذشته کل تولیدات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار لیتر بود.

وی ادامه داد: علاوه بر دارو در حال تولید تجهیزات پزشکی در داخل با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم که روزبه‌روز باکیفیت‌تر می‌شود؛ ۲۶ همت در این حوزه سرمایه‌گذاری شده که ۱۰ همت آن را صندوق نوآوری و شکوفایی تامین مالی کرده و مابقی را بخش خصوصی آورده است.

ظفرقندی ادامه داد: گاهی می‌گویند دارو‌های خارجی باید تهیه شود، اما با اطمینان می‌گویم محصولاتی که در داخل تولید میشود کاملا قابل رقابت با نمونه‌های وارداتی است در حوزه فناوری‌های پیشرفته (های‌تک) هزینه‌ها افزایش می‌یابد ولی حمایت باید از سوی بیمه‌ها باشد مانند همان کاری که در زمینه انسولین انجام شده و در ایام اخیر ۴۰۰ میلیون دلار در ارز انسولین صرفه‌جویی کردیم و تقریبا به خودکفایی در زمینه تولید این دارو رسیده‌ایم بسیاری از کشور‌های منطقه برای استفاده از تکنولوژی‌های بالای پزشکی به ایران سفر می‌کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، واردات دارو
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