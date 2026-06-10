دوران ۱۷ ماهه ریاست جمهوری بنی‌صدر یکی از پرحادثه‌ترین دوران‌های انقلاب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنی صدر مغرور از آرای به دست آمده بنا را بر اختلاف‌افکنی بین قوای کشور و تمرد از قانون و عدم تمکین در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی و درگیری با نیروهای خط امام گذاشت که در خردادماه سال ۱۳۶۰ منجر به اعلام عدم کفایت سیاسی وی توسط مجلس و تأیید آن از طرف حضرت امام شد.

به همین مناسبت خاطره‌ای از سرلشکر سید یحیی  رحیم صفوی درباره دیدگاه بنی‌صدر درباره تهاجم ارتش بعث عراق به کشورمان را مرور می‌کنیم.

این فرمانده دوران جنگ تحمیلی روایت می‌کند: حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ و قبل از اینکه ارتش عراق ارتفاع میمک را بگیرد، جلسه شورای عالی دفاع در کرمانشاه به ریاست بنی صدر، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا تشکیل شد. در این جلسه آقای رجایی، نخست وزیر، سرهنگ فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش، فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش و ظهیرنژاد، فرمانده نیروی زمینی ارتش حضور داشتند.

جلسه در ستاد لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه تشکیل شد. از سپاه هم، محمد بروجردی، فرمانده سپاه غرب کشور، بنده در سمت فرماندهی عملیات سپاه کردستان و ناصر کاظمی شرکت داشتیم. سرگرد صیاد شیرازی و یکی دو نفر دیگر از عزیزان ارتش هم در جلسه بودند.

جناب صیاد شیرازی و من گزارشی دادیم و گفتیم عراق قصد حمله به ایران را دارد. بعد از اینکه نظرهای‌مان را دادیم، آقای بنی‌صدر حرف‌های ما را رد کرد. من هنوز در حافظه‌ام باقی مانده است که ایشان گفت: «شما پاسدارها اصلاً می‌دانید جنگ چطور  اتفاق می‌افتد؟ باید موازنه قوا بین آمریکا و شوروی به هم بخورد تا جنگ شود...»

ایشان نظام دو قطبی را کلاسیک تعریف کرد و معتقد بود برای شروع جنگ باید موازنه میان دو قطب جهان به هم بریزد... . 

در آن جلسه جمع‌بندی آقای بنی‌صدر این بود که عراق حمله نخواهد کرد. بعد هم بلند شد و توی منطقه مرزی رفت و آنجا مصاحبه کرد که در روزنامه انقلاب اسلامی هم چاپ شد. گفت: «مردم،من الان در منطقه مرزی هستم و هیچ جنگی نیست! هیچ خبری نیست!» تلویزیون ما هم مصاحبه را پخش کرد.

سپاه به دلیل اطلاعاتی که داشت و آنچه می‌دید می‌دانست که عراق در منطقه غرب کشور آماده حمله به ایران است. حالا جنوب را من خبر ندارم، به هر حال اعلام کردیم ولی رئیس جمهور و عزیزان ارتش که نظامی بودند نپذیرفتند. آن زمان سپاه برای مقابله با ضد انقلاب مأموریت امنیتی داشت و در جنگ هیچ مسئولیتی نداشت. آقای بنی‌صدر گفت: «من به شما دستور می‌دهم امنیت کردستان را برقرار کنید و جنگ را به عهده ارتش بگذارید.» بعد آن اتفاقی افتاد که نباید می‌افتاد و عراق به ایران حمله کرد. این وضع ما بود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران ، جنگ تحمیلی عراق
خبرهای مرتبط
دلتا فورس؛ از شکست در طبس تا جنجال در ونزوئلا
«اولین» هدایت مستقیم رهبر انقلاب؛ «اولین» همکاری سپاه و ارتش
دادگاه‌های محکومیت منافقین قدمی موثر برای آگاه سازی افکار عمومی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بامداد سرخ خلیج فارس؛ «رولت روسی» ترامپ و انبار باروت غرب آسیا
این وسط بازی را تمام کنید آقای رئیس
شهیدی که فناوری هسته‌ای را به خط مقدم درمان سرطان برد
۳ سناریو برای سریال عقب‌نشینی‌های ترامپ
جنگ قدرت در ابوظبی؛ تلاش بن‌زاید برای تغییر سنت جانشینی آل‌نهیان
راز ترور نافرجام؛ چگونه انگلیس جان رضاشاه را نجات داد؟
چگونه از الیاف طبیعی و پوست حیوانات، به منسوجات مدرن و هوشمند رسیدیم؟
پهلوی سوخته در جنوب حلب/ پنجاه روزی که به یک عمر ماندگاری رسید
راهبرد مرحله‌ای ایران برای تثبیت و تقویت «وحدت ساحات» در جبهه مقاومت
معجزه بدرقه و استقبال؛ راز پایان خستگی‌های روزانه
آخرین اخبار
وقتی بنی‌صدر گفت خبری نیست
آشپزی بدون دورریز؛ راهکاری ساده برای کاهش هزینه‌های خانوار
این وسط بازی را تمام کنید آقای رئیس
یادمان نرود زمین امانت خداست
راهبرد مرحله‌ای ایران برای تثبیت و تقویت «وحدت ساحات» در جبهه مقاومت
مباهله در عصر بحران اعتماد
جنگ قدرت در ابوظبی؛ تلاش بن‌زاید برای تغییر سنت جانشینی آل‌نهیان
معجزه بدرقه و استقبال؛ راز پایان خستگی‌های روزانه
هرمز؛ برمودای افسانه‌ها
بازنمایی تصویر ساواک در قاب نمایش؛ از «تاسیان» تا «کلاغ»
خانواده؛ نهاد پایدار جامعه و جلوه آن در واقعه مباهله
چگونه از الیاف طبیعی و پوست حیوانات، به منسوجات مدرن و هوشمند رسیدیم؟
بودجه دروغ‌گویی اسرائیل ۱۰ برابر شد
چگونه قابوس‌نامه و سیاست‌نامه هنوز با ما سخن می‌گویند؟
پهلوی سوخته در جنوب حلب/ پنجاه روزی که به یک عمر ماندگاری رسید
بامداد سرخ خلیج فارس؛ «رولت روسی» ترامپ و انبار باروت غرب آسیا
مباهله؛ لحظه‌ای که حقیقت از دل تاریخ عبور کرد و ماندگار شد
لابی با شاهزاده‌های اروپا برای اشغال فلسطین
شهیدی که فناوری هسته‌ای را به خط مقدم درمان سرطان برد
گنگسترها با احترام بیگانه‌اند
چگونه در عصر حواس‌پرتی کلاسیک‌ها را بخوانیم؟
از سرگذشت بنی‌اسرائیل عبرت بگیرید؛ عاقبتتان شکست و خواری است
۳ سناریو برای سریال عقب‌نشینی‌های ترامپ
راز ترور نافرجام؛ چگونه انگلیس جان رضاشاه را نجات داد؟
اگر بادمجان دوست دارید حتما این کوکو را درست کنید
عجیب‌ترین فوبیاهای جهان؛ از ترس مرغ تا وحشت از آینه
آذین‌بندی و شادی‌های عمومی باید به عنوان مدخل معرفت باشد
ماجرای «گمشده» این روزهای مردم در روزگار بی‌قراری!
تکنیک‌های ساده حفظ ارتباط با والدین در روز‌های شلوغ
۳۵ ثانیه، ۷۲۰ هزار گلوله/ جنایتی که روایت نشد