شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.

شورای حکام روز چهارشنبه قطعنامه‌ای مورد حمایت آمریکا را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده و اورانیوم غنی‌شده‌ای را که در این تأسیسات نگهداری می‌شد، به آژانس اطلاع دهد. این امر می‌تواند مذاکرات واشنگتن با تهران را پیچیده کند. 

دیپلمات‌های حاضر در جلسه غیرعلنی گفتند که قطعنامه ارائه شده توسط ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و آلمان با ۲۱ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد. آنها گفتند که کشور‌های مخالف روسیه، چین و نیجر بودند و افزودند که ونزوئلا اجازه شرکت در آن را ندارد.

️در همین حال نمایندگی ایران در وین اعلام کرد: امروز، شورای حکام با رأیی ضعیف، قطعنامه سیاسی دیگری در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد؛ عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی.

نمایندگی ایران افزود: چگونه می‌توان به آژانس انرژی اتمی اعتماد کرد وقتی که توسط جنگ‌طلبان مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و به گونه‌ای ناتوان شده که حتی قادر به ابراز نگرانی ساده در مورد گسترده‌ترین حملات مسلحانه غیرقانونی - بی‌سابقه در تاریخ خود - به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت یک کشور عضو نیست؟ ایران از حقوق مسلم خود، از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص، کوتاه نخواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: شورای حکام ، قطعنامه ضدایرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۲۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
الان سوال من اینه فایده این npt برای ما چی هستش؟ تا حالا چیزی ازش بهمون رسیده؟
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
کاملا مشخصه از رای دادن این جماعت دنیا پرست که از آمریکای جنایتکار دلار گرفتن بر ضد ایران رای بدن خدا لعنتشان کنه
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
فاقد اهمیت. این شو ها تکراربست
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این اتفاق، نتیجه بدون اندیشه رفتار کردنه!
بهتر بود مثل پاکستان و هند رفتار میکردید، بمب هم میساختید، اونوقت واسه اسرائیل، شاخ و شونه میکشیدید تا امروز مستاصل از چماق غربیها نباشید!
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
فاقد اهمیت
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
یکی نیست ازعراقچی بپرسد گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه مصر وانگلیس وفرانسه و همچنین تماس پزشکیان با نخست وزیر ژاپن چه نتیجه ای داشت چرا نفتکش ژاپن از تنگه عبور بکند
چرا دوست ودشمن خود را نمی شناسیم
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جمهوری اسلامی ایران مظلوم ولی مقتدر است
خدایا قربونت برم خودت کمکمون کن
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روسیه جونتون پس کو
۲۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تو نمیفهمی هیجی نگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
امیرالمومنین علی ع :
زکات عقل ، تحمل نادانان است !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روسیه و چین رای مخالف دادند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تموم شد مثبت دادید، حالا نخود نخود برین خانه خود
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۲۰:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شورای حکام صلاحیت رای گیری در مورد برنامه هسته ای ایران را ندارد،شورای حکام بهتر است در مورد برنامه اتمی رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش و رژیم تروریستی امریکا که اولین کشور استفاده از بمب اتم علیه ژاپن است رای گیری و محکوم کنر.
۶
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
باید هرچه زودتر بارونمایی ازبمب اتم جواب اینا رو داد اگه جون مردم براتون مهمه بسازید توکویر تستش کنید ک دنیا بفهمه ایرانی زیرحرف زورنمیره
۷
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از NPT. خارج شوید
۷
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا ایران از اژانس خارج نمیشه؟؟؟حداقل دلایل عدم خروج ایران از اژانس را برای مردم بگویید
۸
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چه دستاوردی داشته برای ما این آژانس
جز جاسوسی و خسارت و ترور

فقط خروج از NPT بهترین کار است
ترس از خروج از Npt بمباران و جنگ بود که شد
دیگر فایده آن چیست
۷
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید از ان پی تی خارج شود ازاین بدارکه نمیشود
۵
۲۳
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۱۲
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