باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را در مورد برنامه هستهای ایران با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.
شورای حکام روز چهارشنبه قطعنامهای مورد حمایت آمریکا را تصویب کرد که از ایران میخواهد سرنوشت تأسیسات هستهای بمبارانشده و اورانیوم غنیشدهای را که در این تأسیسات نگهداری میشد، به آژانس اطلاع دهد. این امر میتواند مذاکرات واشنگتن با تهران را پیچیده کند.
دیپلماتهای حاضر در جلسه غیرعلنی گفتند که قطعنامه ارائه شده توسط ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و آلمان با ۲۱ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد. آنها گفتند که کشورهای مخالف روسیه، چین و نیجر بودند و افزودند که ونزوئلا اجازه شرکت در آن را ندارد.
️در همین حال نمایندگی ایران در وین اعلام کرد: امروز، شورای حکام با رأیی ضعیف، قطعنامه سیاسی دیگری در مورد فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران تصویب کرد؛ عاری از حرفهایگری مورد انتظار از یک نهاد فنی.
نمایندگی ایران افزود: چگونه میتوان به آژانس انرژی اتمی اعتماد کرد وقتی که توسط جنگطلبان مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و به گونهای ناتوان شده که حتی قادر به ابراز نگرانی ساده در مورد گستردهترین حملات مسلحانه غیرقانونی - بیسابقه در تاریخ خود - به تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت حفاظت یک کشور عضو نیست؟ ایران از حقوق مسلم خود، از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص، کوتاه نخواهد کرد.
منبع: رویترز