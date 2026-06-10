باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار محمدجعفر اسدی در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید احمد جعفری و سرلشکر شهید غلامرضا رضائیان که در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان گفت: تجربه انقلاب و دفاع مقدس نشان داده است که این ملت با وجود همه فشارها و تهدیدها از مسیر خود عقبنشینی نمیکند و حتی شهادت فرماندهان و نخبگان نیز خللی در ادامه این راه ایجاد نخواهد کرد.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با اشاره به نقش ایمان و باور مردم در شکلگیری انقلاب اسلامی اظهار کرد: در ابتدای انقلاب کمتر کسی تصور میکرد حرکتی که از حوزه علمیه قم آغاز شد، به انقلابی تبدیل شود که امروز در سطح جهان اثرگذار و الهامبخش ملتها باشد.
او با بیان اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی با تکیه بر اعتماد به مردم مسیر انقلاب را ترسیم کرد، افزود: امام خمینی (ره) به توانایی ملت ایران باور داشت و همین اعتماد زمینهساز شکلگیری حرکتی شد که تا امروز ادامه دارد.
معاون بازرسی قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصههای مختلف دفاعی کشور گفت: شهدایی همچون سرلشکر پاسدار احمد جعفری و سرلشکر پاسدار غلامرضا رضائیان از چهرههای اثرگذار در حوزه جنگهای سایبری و الکترونیک بودند که نقش مهمی در تقویت توان دفاعی کشور ایفا کردند.
اسدی با اشاره به اهمیت جنگهای نوین افزود: شاید بسیاری از مردم با ابعاد جنگهای سایبری و الکترونیک آشنایی کامل نداشته باشند، اما دشمنان بهخوبی میدانند که این حوزه چه تأثیراتی در تضعیف توان آنها داشته است.
او همچنین با اشاره به تحولات نظام بینالملل تصریح کرد: در گذشته دو ابرقدرت بر جهان حاکم بودند، اما امروز یکی از آنها فروپاشیده و اقتدار پوشالی قدرت دیگر نیز بهشدت تضعیف شده است.
معاون بازرسی قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) با اشاره به ایستادگی ملت ایران در طول سالهای پس از انقلاب گفت: مردم ایران در دوران دفاع مقدس در برابر حمایت همهجانبه قدرتهای جهانی از رژیم بعث ایستادگی کردند و پس از آن نیز در عرصههای مختلف منطقهای از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن نقشآفرین بودهاند.
وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اظهار کرد: جنایات علیه غیرنظامیان و کودکان بیدفاع نشاندهنده ماهیت واقعی دشمنان ملتهای منطقه است و امروز افکار عمومی جهان بیش از گذشته با این واقعیت آشنا شده است.
اسدی در ادامه با تأکید بر هویت اسلامی و انقلابی ملت ایران گفت: ایرانی بودن، مسلمان بودن و پیروی از مکتب اهلبیت (ع) و فرهنگ عاشورا، بزرگترین سرمایه ملت ایران است و همین باورها موجب شده این ملت در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کند.
مراسم بزرگداشت سرلشکر پاسدار شهید احمد جعفری، از نخبگان جنگهای سایبری و الکترونیک ستاد کل نیروهای مسلح، و سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضائیان رئیس سازمان اطلاعات فراجا، عصر چهارشنبه با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.
این دو فرمانده و نخبه اطلاعاتی کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.