باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه شبکه الجزیره، در گزارشی با اشاره به مخمصه پیش‌روی نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وضعیتی که برای خود ایجاد کرده، نوشت: برای بنیامین نتانیاهو در ابتدا همه چیز بسیار ساده به نظر می‌رسید و آن زمانی بود که آمریکا و (رژیم) اسرائیل جنگ علیه ایران را آغاز کردند. پس از سال‌ها تلاش، او سرانجام یکی از روسای جمهور آمریکا را متقاعد کرده بود که در حمله علیه ایران به او بپیوندد و در همین حال، حملات گسترده‌ای را به لبنان آغاز کرد.

هر دو حمله در ابتدا نشان دهنده نزدیکی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود، اما اکنون و سه ماه بعد از آغاز حملات، با نزدیک شدن انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، وضعیت برای نتانیاهو بسیار متفاوت است. ترامپ به جای آنکه شاهد «پیروزی سریعی» باشد که نتانیاهو به او وعده داده بود، درگیر همان «جنگ ابدی» شد که از زمان انتخابات علیه آن صحبت می‌کرد.

اکنون نتانیاهو بین یک دو راهی مانده است: جنگ لبنان که به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها همچنان تشنه آن هستند و در طرف دیگر متحدی در آمریکا که به شدت نیازمند پایان دادن به جنگ با ایران است.

هزینه‌های سیاسی «سه جنگ شکست خورده» برای نتانیاهو

آلون پینکاس، سفیر و سرکنسول سابق رژیم صهیونیستی در نیویورک، در مصاحبه با الجزیره گفت: «او [نتانیاهو] در مخمصه بزرگی، چه سیاسی و چه دیپلماتیک، گرفتار شده است.» او می‌گوید نتانیاهو با هزینه‌های سیاسی «سه جنگ شکست خورده رو به رو است». پینکاس گفت: در غزه حماس هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد، در لبنان، حزب الله هنوز از بین نرفته است و در ایران نیز اوضاع مطابق پیش‌بینی‌های او پیش نرفت.

این مقام سابق صهیونیست اعتراف کرد: «اسرائیل از نظر دیپلماتیک منزوی شده و نظرات نسبت به آن منفی است».

نتانیاهو حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند خود را از جنگ لبنان نجات دهد

ایران اصرار داشته است که هرگونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای باید شامل توقف حملات به لبنان باشد. در عین حال، ایران حمایت خود را از حزب‌الله تکرار کرده و خواستار پایان اشغالگری رژیم در این کشور شده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اوایل این هفته گفت: «این جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که در لبنان نیز پایان یابد.»

با این حال، اوضاع ممکن است به این سادگی نباشد. زیرا سال‌هاست که سیاستمداران صهیونیست، هم ایران و هم حزب‌الله را به عنوان تهدید‌های اساسی برای امنیت این رژیم اشغالگر معرفی کرده‌اند.

یک نظرسنجی که به تازگی در میان صهیونیست‌ها انجام شده، نشان داد که تعداد قابل توجهی از اسرائیلی‌ها خواستار ادامه جنگ کشورشان علیه لبنان، صرف نظر از موضع آمریکا هستند. به همین دلیل، اگر نتانیاهو نگرانی‌های ترامپ را در اولویت قرار دهد و جنگ در لبنان را متوقف کند، به مخالفان خود دلایل بیشتری برای انتقاد می‌دهد.

نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اخیرا از نتانیاهو شدیدا انتقاد کرده است. بنت گفت: «دولت ما را به سیاست تحقیرآمیز مهار و عادی‌سازی یک وضعیت غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول بازمی‌گرداند. ضاحیه باید تا زمانی که امنیت به شمال اسرائیل بازگردد، هدف حملات قرار گیرد.»

لبنان ثابت کرد که «تله‌ای» برای صهیونیست‌ها است

در همین راستا، آحرون برگمن، استاد ارشد گروه مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، گفت که از وعده اولیه نتانیاهو مبنی بر «پیروزی کامل بر دشمنان اسرائیل» که همه آنها هنوز پابرجا هستند، چیز زیادی باقی نمانده است.

او با اشاره به تهاجم‌های قبلی رژیم صهیونیستی علیه لبنان که همگی به عقب‌نشینی و شکست این رژیم منجر شده‌اند، ادامه داد: «لبنان بار دیگر ثابت کرد که تله‌ای برای اسرائیلی‌ها است.»

این تحلیلگر گفت: «خروج نیرو‌ها از لبنان برای نتانیاهو اکنون دشوار خواهد بود و بمباران بیروت دشوارتر، زیرا احتمالاً ایران اسرائیل را بمباران خواهد کرد و اسرائیل بار دیگر خود را در دام می‌بیند».

در همین حال، نظرسنجی‌ها از شمال سرزمین‌های اشغالی، جایی که ساکنان آن بیشتر در معرض خطر حمله از لبنان هستند، نشان دهنده کاهش حمایت از نتانیاهو است. افزون بر این، در سراسر سرزمین‌های اشغالی، برخی از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بلوک سیاسی گسترده‌ای که خود را «ضد نتانیاهو» معرفی می‌کند، پیش از انتخابات پیشتاز است.

پینکاس در مورد شانس نتانیاهو در انتخابات پیش رو گفت: «از نظر انتخاباتی، او چیزی برای رقابت ندارد.» وی گفت: «او در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شکست خورد و با وجود حمایت آمریکا، در جنگ علیه ایران نیز شکست خورد.»

در همین راستا، یوسی مکلبرگ از اندیشکده چتم هاوس در مورد وضعیت فعلی سرزمین‌های اشغالی گفت: «بیشتر جنگ‌ها با موجی از محبوبیت و وعده‌هایی مبنی بر دستیابی به امنیت برای نسل‌ها آغاز می‌شوند، اما بعد آغاز کننده‌های آن در باتلاق و سردرگمی گرفتار می‌شوند».

منبع: الجزیره