جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان غربی برگزار و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی استان اتخاذ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات و موانع ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی در حوزه تعهدات ارزی، تقسیط بدهی، امهال تسهیلات، تعیین تکلیف تسهیلات، تخصیص آب، واگذاری زمین، تقسیط بدهی تأمین اجتماعی و اصلاح زون‌بندی، تصمیمات لازم با رویکرد حمایتی از تولید برای رفع مشکلات اتخاذ شد.

مقام عالی استان همواره بر حمایت مؤثر و مستمر از واحدهای صنعتی و تولیدی و کاهش موانع و تسهیل مسیر تولید تأکید دارد؛ رویکردی که با تکیه بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، به دنبال ایجاد بستر مناسب برای تداوم فعالیت واحدها، حفظ اشتغال و تقویت چرخه اقتصادی استان می‌باشد.

  منبع: استانداری

برچسب ها: رفع موانع تولید ، واحدهای صنعتی و تولیدی
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