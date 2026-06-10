نظام مهندسی و اداره‌کل محیط زیست استان همکاری‌های تخصصی خود را با محور آموزش، پژوهش و ساخت‌وساز سبز آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در راستای تقویت همکاری‌های تخصصی برای صیانت از محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان با برگزاری نشستی مشترک، زمینه‌های گسترش تعاملات علمی و اجرایی میان دو مجموعه را بررسی و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در این نشست تفاهم‌نامه‌ای دو ساله میان سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان به امضا رسید که هدف آن توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی مهندسان، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حرکت به سمت توسعه پایدار عنوان شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در برگزاری دوره‌های آموزشی، نشست‌های علمی و پژوهشی، ارائه مشاوره‌های تخصصی زیست‌محیطی و ترویج الگو‌های نوین ساخت‌وساز سازگار با محیط زیست همکاری خواهند کرد.

امیرحسین قیصری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت نگاه جامع به محیط زیست اظهار کرد: محیط زیست تنها به منابعی مانند آب، خاک و هوا محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی است که کیفیت زندگی و آرامش روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با اشاره به مسئولیت مشترک نهاد‌ها و شهروندان در حفاظت از طبیعت افزود: منابع طبیعی تنها متعلق به نسل حاضر نیست و در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای باید حقوق نسل‌های آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گفته قیصری، در حوزه ساخت‌وساز و توسعه شهری نیز توجه به ملاحظات زیست‌محیطی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و مهندسی امروز نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن پیامد‌های محیط زیستی فعالیت کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ادامه داد: موضوعاتی مانند مصرف انرژی در ساختمان‌ها، نوع مصالح ساختمانی و میزان انتشار آلاینده‌ها از جمله مواردی است که در فرآیند طراحی و اجرا باید مورد توجه مهندسان قرار گیرد. قیصری همچنین بر استفاده از ظرفیت کمیته‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی برای ارائه راهکار‌های علمی در حوزه حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

تفاهم محیط زیست و نظام مهندسی فارس برای توسعه پایدار

لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‌های بین‌بخشی گفت: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همه نهاد‌های علمی و تخصصی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه چالش‌های این حوزه نیست.

او با اشاره به همزمانی این برنامه با هفته محیط زیست افزود: روز جهانی محیط زیست که از سال ۱۹۷۲ از سوی سازمان ملل نام‌گذاری شده، فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت جهانی در حفاظت از طبیعت است.

تاج‌گردون همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس را اقدامی مؤثر در تقویت ظرفیت‌های کارشناسی استان دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی مهندسان می‌تواند در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، نظارت‌های زیست‌محیطی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نقش مهمی ایفا کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، استفاده از ظرفیت داوطلبانه مهندسان در مدیریت بحران‌های محیط زیستی و ترویج ساختمان‌های سبز مشارکت خواهد داشت. در مقابل، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان نیز ارائه آموزش‌های تخصصی، مشاوره‌های علمی و فراهم کردن امکان بازدید‌های میدانی از مناطق تحت حفاظت را بر عهده خواهد گرفت.

همچنین برای پیگیری اجرای این همکاری‌ها، کارگروهی مشترک تشکیل می‌شود و دبیرخانه اجرایی آن در کمیته محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس مستقر خواهد بود.

مسئولان دو مجموعه ابراز امیدواری کردند که این همکاری مشترک بتواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، افزایش آگاهی تخصصی در حوزه مهندسی و تقویت رویکرد‌های توسعه پایدار در استان فارس شود.

برچسب ها: نظام مهندسی فارس ، محیط زیست ، توسعه پایدار ، ساخت و ساز ، پژوهش
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