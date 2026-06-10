جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شناسایی ۷۴۷ مورد ابتلا به تب دنگی از ابتدای سال جاری، نسبت به گسترش پشه آئدس در ۱۱ استان کشور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۴۷ مورد ابتلا به تب دنگی در کشور ثبت شده که بخش قابل توجهی از این موارد در شهرستان چابهار گزارش شده است.

بر اساس اعلام هلال‌احمر، تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آئدس به انسان منتقل می‌شود. تب شدید، درد عضلات و مفاصل، سردرد و در برخی موارد خونریزی از جمله علائم این بیماری به شمار می‌رود.

جمعیت هلال‌احمر همچنین اعلام کرد که پشه آئدس در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، قزوین و زنجان مشاهده شده است.

هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در کنترل این بیماری، از مردم خواست از تجمع آب‌های راکد در محیط زندگی جلوگیری کنند، برای در‌ها و پنجره‌ها توری نصب کنند و در صورت حضور در مناطق آلوده از مواد دافع حشرات استفاده کنند.

این جمعیت همچنین بر لزوم مراجعه به مراکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک به تب دنگی تاکید کرد.

منبع: هلال احمر 

برچسب ها: هلال احمر ، تب دنگی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
شمالیا و جنوبیا باید هر ۱۵ روز یه بار در و دیوار خونه هاشون رو سم پاشی کنن
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