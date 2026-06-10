باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی بعد از ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار ایران با اشاره به تهدیدات اخیر رئیسجمهور آمریکا اظهار کرد: اولاً هر تهدیدی که ترامپ کرده، ما یک تو دهنی محکم به او زدهایم و این موضوع را ثابت کردهایم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: از همان روزهای ۲۳ خرداد، که سالگرد این شهدا و ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴ است، متناسب با هر تهدید، پاسخ خواهیم داد؛ پاسخی شدیدتر، قویتر و کوبندهتر از قبل.
وی تأکید کرد: به هیچ عنوان در مقابل نظام سلطه جهانی و این شیاطین عالم، بهویژه ترامپ ملعون و نتانیاهوی خبیث، کوتاه نخواهیم آمد.
سردار شکارچی ادامه داد: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و الحمدلله عنایت خداوند و دست خداوند بالای سر ماست.
وی خاطرنشان کرد: ما اراده کردهایم دشمن را شکست دهیم و انشاءالله او را شکست خواهیم داد.
منبع: صدا و سیما