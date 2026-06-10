حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز چهارشنبه حداقل ۱۲ شهید بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک منبع پزشکی لبنانی گفت که حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز چهارشنبه حداقل ۱۲ شهید بر جای گذاشت در حالیکه اسرائیل حملاتی را در سراسر جنوب از جمله شهر ساحلی صیدا انجام داد.

پیش از این، به گزارش خبرگزاری ملی دولتی لبنان، نیرو‌های اسرائیلی یک عضو شورای شهر و یک کارگر را از شهر مرزی کفرشوبا ربودند، در حالی که اسرائیل اعلام کرد دو نفر را که به سربازانش نزدیک شده بودند، "دستگیر" کرده است.

آتش‌بس در لبنان که قرار بود در ماه آوریل به اجرا درآید، هرگز رعایت نشد و آتش‌بس مشروط جدیدی که پس از مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن در هفته گذشته اعلام شد نیز با ادامه حملات رژیم صهیونیستی نقض شد. در این توافق‌نامه به لزوم توقف حملات اسرائیل اشاره‌ای نشده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تعداد شهدای حملات هوایی اسرائیل در شهر طیر دیبا هشت نفر و در دیر قانون النهر چهار نفر است.»

خبرگزاری ملی لبنان (NNA) حداقل چهار حمله اسرائیل به طیر دیبا و دو حمله به دیر قانون النهر را گزارش کرده بود.

همچنین این خبرگزاری از حمله پهپادی اسرائیل به یک وسیله نقلیه در صیدا، شهری که نسبتاً از حملات بزرگ اسرائیل در امان مانده و میزبان تعداد زیادی آواره است، خبر داد.

یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه قبل از مشاهده آتش‌سوزی یک خودرو، صدای انفجاری را در منطقه شنید و سپس شاهد سوختن یک خودرو در حالی بود که امدادگران و آتش‌نشانان به سمت محل حادثه می‌رفتند.

مقامات لبنانی می‌گویند حملات اسرائیل از ماه مارس تاکنون نزدیک به ۳۷۰۰ شهید بر جا گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله به لبنان ، شهدای لبنان
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