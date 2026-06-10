باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ بامداد روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف برزیل می‌رود.

رئیس فدراسیون والیبال در آستانه این دیدار مهم، در جمع ملی‌پوشان حاضر شد و گفت: خیلی تلاش کردیم در این روز‌های جنگ، دفاعی و سخت، بهترین خودمان را به نمایش بگذاریم. شما بهتر از من شرایط جنگ را می‌دانید و همه با هم در این مسیر تلاش کردند.

سید میلاد تقوی با اشاره به صحبت‌های پیتر دینکلیج هنرپیشه سریال تاج و تخت در زمان دریافت جایزه که قامت نسبتاً کوتاهی هم دارد، اظهار داشت: این هنرپیشه بعد از دریافت جایزه‌اش صحبت‌های تاثیر گذاری کرد و گفت «وقتی بچه بودم، مادرم عکسی از یک زنبور را بالای تختخوابم آویزان کرد و زیرش نوشته بود که بر اساس همه قوانین آیرودینامیک زنبور، چون جسم بدنش برای ابعاد بالاهایش مناسب نیست، نمی‌تواند پرواز کند، اما زنبور پرواز می‌کند، چون آینده را قوانین ترسیم نمی‌کنند، بلکه باور‌ها ترسیم کننده هستند.

رئیس فدراسیون والیبال خطاب به ملی‌پوشان خاطرنشان کرد: شما به چه چیزی باور دارید؟ اگر معتقد هستید که از تیم برزیل ضعیف‌تر هستید که در جایگاه درستی ایستاده‌اید، اما اگر باور دارید که می‌توانید از برزیل بهتر باشید، باید در زمین خودتان را نشان دهید. مهم نیست که نتیجه چه باشد، مهم این است که شما چه بازی‌ای به نمایش بگذارید. برد و باخت ذات ورزش است، اما قامت شما بازنده است یا برنده؟ بستگی دارد، چطور فکر کنید.

وی با طرح این سئوال که فکر می‌کنید تیم ملی والیبال ایران برای قرار گرفتن در بین سه تیم برتر جهان چه چیزی کم دارد، افزود: بهترین بازیکنان را داریم، بهترین مربی در کنار تیم همکاری می‌کند و کادری که در قالب یک تیم برای موفقیت والیبال ایران تلاش می‌کند و خدمتگزارانی که در فدراسیون با تمام توان تلاش می‌کنند. من احساس می‌کنم هنوز به خودباوری لازم نرسیده‌ایم؛ البته حالا شرایط خیلی بهتر از گذشته شده است. اگر روی فکر خود کار کنید، شرایط متفاوت می‌شود.

تقوی گفت: اولین روزی که اردو را شروع کردیم تاکید کردم که همیشه به چارچوب و اصول پاینبد باشید. اصول ساده است، اما پایبندی سخت است. بار‌ها گفتم، افتخارم این است در دوره‌ای که شما در تیم ملی هستید، من در فدراسیون خدمتگزارم. امیدوارم این رابطه دو طرفه باشد. با توجه به شرایط دو سال گذشته، باید به من اعتماد کرده باشید. باید رابطه دو طرفه باشد و اگر فدراسیون تصمیمی می‌گیرد، یقین داشته باشید که همه موارد و مصالح بررسی و در نظر گرفته شده است.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: روز‌های سختی در پیش داریم و قرار نیست با کوچکترین مشکل جا خالی کنیم، اما باید به همدیگر اعتماد کنیم که مشکلات را با کمک یکدیگر برطرف کنیم. تشکر ویژه از روبرتو پیاتزا دارم به خاطر اینکه با ما است و در این مدت همیشه در کنار تیم ملی والیبال ایران بوده است. در روز‌های سخت که کشور درگیر جنگ بود، حاضر شد به ایران بیاید تا در کنار شما باشد. تشکری هم از وزارت ورزش و فدراسیون جهانی به صورت ویژه دارم که در این مسیر خیلی به ما کمک کردند. مهمتر از همه تشکر از بازیکنان تیم ملی دارم که با تمامی سختی‌ها و کاستی‌ها کم نگذاشتند. نباید از باخت‌ها نامید و از برد‌ها مغرور شویم.

وی با یادآوری دو کلمه حیاتی «ما می‌توانیم» تصریح کرد: می‌توانیم برای مردم، برای خانواده‌ها که سال‌ها برای بزرگ کردن شما زحمت کشیدند، برای دختران لامرد و برای کشور بجنگیم. فقط باید باور داشته باشیم. امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های والیبال است و حتما با غیرت شما نتیجه‌ای متفاوت می‌گیریم و سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته به پایان می‌رسانیم. می‌دانم کار سختی است، اما خیلی امیدوارم. همیشه لیگ ملت‌ها را سخت شروع کردیم، بیاید امسال متفاوت و خوب شروع کنیم. با برزیل و تماشاگران این تیم بازی داریم و باید خیلی حرفه‌ای عمل کنیم.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال نیز در این نشست گفت: رویای ما رویای خیلی بزرگی است و همه بازیکنان تیم ملی این را می‌دانند و به رغم اینکه دولت ایتالیا گفت سفر به تهران ریسک دارد، به ایران آمدم تا در کنار شما باشم. فردا قدم اول لیگ ملت‌ها است؛ بنابراین ذهن خود را پاک کنید. می‌توانیم مقابل برزیل بهترین عملکرد را داشته باشید، به شرطی که فکر کنیم چطور در توپ گیری و چالش‌های داخل زمین موفق عمل کنیم. من یقین دارم بازی فردا مثل بازی تدارکاتی با برزیل است. چند روز پرکار پیش رو داریم و تنها در روز شنبه استراحت داریم و در مجموع باید چند بازی متوالی انجام دهیم.