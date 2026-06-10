باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که این هفته «حملات گسترده‌تر و وخامت بیشتری» در آسیای غربی مشاهده شد و او «عمیقا نگران است که این موارد باعث از سرگیری کامل جنگ شود».

او گفت: «تشدید تنش در خاورمیانه از طریق تنش‌های سیاسی، آوارگی و افزایش ناامنی؛ از طریق بازار‌ها و مسیر‌های تجاری؛ از طریق هزینه‌های غذا و سوخت، در سراسر مرز‌ها و قاره‌ها طنین‌انداز می‌شود. بهای بی‌رحمانه‌ای که توسط مردم منطقه پرداخت می‌شود و به دیگر کشورها گسترش می‌یابد.»

دبیر کل سازمان ملل در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی در غزه، از شورای امنیت خواست برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و راه حل دو کشوری در فلسطین به عنوان تنها راه صلح پایدار اقدام کند.

او تاکید کرد: «وقت آن است که تنها راه معتبر را جدی بگیریم: پایان اشغال و راه‌حل دو کشوری. تأخیر و انکار فقط بی‌عدالتی را تداوم می‌بخشد و افراط‌گرایی را در منطقه و فراتر از آن دامن می‌زند.»

گوترش هشدار داد که وضعیت در نوار غزه «به سرعت رو به وخامت می‌رود» و هشدار داد که رژیم صهیونیستی قصد خود را برای تصرف ۷۰ درصد از این باریکه اعلام کرده است.

منبع: آناتولی